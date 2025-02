Von Günther Grosch

Weinheim. Im Alter von 63 Jahren, als er beruflich endgültig "Fersengeld gab" und den Bürostuhl des gelernten Industriekaufmanns und späteren Prokuristen "Einkauf und Vertrieb" in einer großen Handelsgesellschaft mit Rucksack und Wanderstock tauschte, begann das zweite Leben des Franz Piva. "In Berlin nennen sie sich ,Greeter’, was wörtlich ,Begrüßer’