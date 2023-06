Er hat alle Versprechen halten können: Das ohne Terrasse 250 Quadratmeter große Restaurant sieht nun so aus, wie geplant. Auch das große Aquarium mit Salzwasserfischen steht – sogar eine Seeschlange bewegt sich darin. An warmen Sommerabenden kann ein Teil des Dachs zurückgefahren werden, sodass auch die Gäste drinnen die kühle Brise vom See abbekommen. "Mit dem Steakhouse wollen wir Weinheim ein Angebot machen, das hierher passt. Diese Stadt hat eine gehobene Gastronomie am Waidsee verdient", ist sich Unternehmer Altindal sicher: "Das Ganze wird auch schon recht gut angenommen."

Von Philipp Weber

Weinheim. Der Blick schweift von der Terrasse hinaus auf den See. An den Tischen genießen Freundeskreise, Familien und junge Paare den Aperitif und die heraufziehende Kühle. Kellnerinnen und Kellner servieren Gemüse, Steaks, Fisch, Pizza oder Burger. Zu fortgeschrittener Stunde legt der Barkeeper eine Showeinlage ein, jongliert mit Flaschen und spuckt Feuer. Die Gäste spenden Applaus. Ein Abend im Steakhouse "Waid Lake" weckt Urlaubsgefühle, und das mitten in der Rhein-Neckar-Region.

Seit etwa einem halben Jahr hat die neue Gastronomie am Waidseeufer geöffnet. An das frühere Seerestaurant "Delano" erinnert nur noch die Form des Gebäudes. Ömer Altindal, Geschäftsführer der gleichnamigen Weinheimer Bauunternehmensgruppe, hat knapp 2,7 Millionen Euro in den Umbau und die Kernsanierung des Gebäudes investiert. Die Arbeiten haben elf Monate gedauert.

"Wir haben es geschafft"

Bereits im Sommer des letzten Jahres war der Wandel im und am Seerestaurant zu beobachten. Die damalige Strandsaison hatte man verpasst. Die Umstände waren für Projekte wie dieses anno 2022 eher ungünstig. Doch Altindal und sein Team überwanden Hürde um Hürde. "Wir haben es geschafft", sagt der 45-jährige Unternehmer sichtlich stolz.

Er hat alle Versprechen halten können: Das ohne Terrasse 250 Quadratmeter große Restaurant sieht nun so aus, wie geplant. Auch das große Aquarium mit Salzwasserfischen steht – sogar eine Seeschlange bewegt sich darin. An warmen Sommerabenden kann ein Teil des Dachs zurückgefahren werden, sodass auch die Gäste drinnen die kühle Brise vom See abbekommen. "Mit dem Steakhouse wollen wir Weinheim ein Angebot machen, das hierher passt. Diese Stadt hat eine gehobene Gastronomie am Waidsee verdient", ist sich Unternehmer Altindal sicher: "Das Ganze wird auch schon recht gut angenommen."

Das Konzept für die Küche hat kein Geringerer eingeführt als Sternekoch und Kulinarikexperte Serkan Güzelcoban. Knapp 30 Menschen arbeiten im "Waid Lake". Das Restaurant hat 140 Plätze (mit Terrasse 250). Die Köche arbeiten keineswegs hinter den Kulissen, wenn sie zum Beispiel mediterrane Speisen zubereiten. Vielmehr sollen die Gäste die Chance bekommen, den Profis in der Showküche über die Schultern zu schauen. Demnächst lasse man auch Restaurantbesucher ein Stück weit in die Küche, erklärt Altindal. Er betont, dass der Fokus zwar auf Steak und Fisch liege, die Speisekarte aber vielfältig sei: "Es ist für jeden etwas dabei."

Auch bei der Getränkeauswahl überlässt man nichts dem Zufall. Zumal es im Restaurant, auf der Terrasse und weiter unten in Richtung Strand jeweils eine Bar gibt. Die neue Seegastronomie hat darüber hinaus auch Veranstaltungen zu bieten. Es gibt die "White Night" (die nächste ist am Samstag, 1. Juli), eine Sommer-Charity oder einen Firmenabend. Auch für private Feiern und sogar Tagungen ist man offen. Altindal selbst engagiert sich im Charity-Bereich, sodass man auf seiner Terrasse durchaus das eine oder andere bekannte Gesicht aus Weinheim und der Region trifft. Mit dem "Waid Lake" habe Weinheim einen Ort bekommen, der der Stadt guttue, ist man sich in einer der Runden einig. Ein Steakhouse in dieser Machart habe unter den "Zwei Burgen" gefehlt.

Altindals Personal kümmert sich auch um die beiden Kioske auf dem Seegelände. "Die Zusammenarbeit mit dem städtischen Personal am Waidsee läuft sehr gut, etwa mit den Bademeistern", lobt Altindal. Auch sonst habe die Stadt Weinheim das "Waid Lake" in vielfacher Hinsicht unterstützt, sagt er. Drinnen und draußen genießen die Gäste derweil weiter den Abend. Und wer jetzt schon neugierig ist auf die Zutaten der Köche und die dazu kredenzten Weine, muss sich nur in Richtung Küche begeben. Das Fleisch, die Dips und die guten Tropfen kann man sich hinter Glasscheiben anschauen.

Ort des Geschehens

Info: Das "Waid Lake" im Hammerweg hat dienstags bis samstags von 11 bis 0 Uhr geöffnet (Küche: 11.30 bis 21.30 Uhr, freitags und samstags bis 22.30 Uhr). Sonntags ist von 11 bis 22.30 Uhr geöffnet (Küche von 11.30 bis 21.30 Uhr).