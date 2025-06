Weinheim/Hirschberg. (web) Der Gemeinderat hatte den Änderungen beim Busverkehr in Weinheims Süden bereits zugestimmt, und auch die übrigen Verantwortlichen haben ihr "Okay" gegeben. Und nun ist es so weit: Zum sogenannten kleinen Fahrplanwechsel Mitte dieses Monats nimmt die Buslinie 636 ihren Betrieb auf.

Die neue Ringlinie verbindet ab Montag, 16. Juni, Großsachsen, Hohensachsen,