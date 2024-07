Von Philipp Weber

Weinheim/Heddesheim. "Wir freuen uns, dass die Wetterlage in den kommenden Tagen stabiler wird – für die Kioskbetreiber am See, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger": Laut Julien Christof, Amtsleiter in der Heddesheimer Hauptverwaltung, ist das Gelände am Badesee der Tabakgemeinde auf ein paar heiße Tage vorbereitet.

Die Liegewiese grünt, und