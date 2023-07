Von Volker Knab

Weinheim. "Ain’t Nobody" – mit ihrer kraftvollen Stimme interpretierte Marion La Marché den Welthit von Chaka Khan. Die Mannheimer Band "Sweat" sorgte zusammen mit ihren Gästen Silke Hauck, La Marché und Vince The Voice am Samstag zum Abschluss der "Woinemer Party" und des "Fair All - Fair Umme-Festivals" für ausgelassene Tanz- und Partystimmung im