Von Philipp Weber

Weinheim. Man kann es kaum schön reden: Die Absage der großen Wahlmesse für Jung- und Erstwähler ist ein Rückschlag für die Demokratiearbeit in Weinheim. Über das Aus für die eigentlich für Freitag, 10. Mai, geplante Veranstaltung informierte Weinheims Pressesprecher Roland Kern am Dienstag.

> Die Absage: Alles sei geplant gewesen für den 10. Mai. "Der Raum im Drei-Glocken-Center war angemietet, die Veranstaltungstechnik gebucht", beschreibt Pressesprecher Kern. Dann aber hätten sich die Absagen gehäuft, sodass Martin Wetzel, Geschäftsführer des Stadtjugendrings, die Reißleine zog.

Nach RNZ-Informationen hatte man mit rund 600 Schülern gerechnet. Übrig blieben 200. Dabei war das Messe-Konzept im Vorfeld der Kommunalwahl vor fünf Jahren bestens angekommen. Auch die Fraktionsredner im Gemeinderat waren voll des Lobes, als es unlängst um kommunale Mittel für eine weitere Auflage der Veranstaltung ging.

> Mögliche Gründe: Die Schulen hätten noch im März Interesse an der Wahlmesse signalisiert, heißt es in der Mitteilung von Stadt und Stadtjugendring. Wetzel schreibt: "Grund ist die Absage eines Großteils der angemeldeten Schüler, bei denen es eine Termindoppelung gab." Mit der Rücknahme so vieler Anmeldungen sei die Veranstaltung aus organisatorischen Gründen nicht mehr möglich.

Der Aufwand stünde in keinem Verhältnis zu den Teilnehmerzahlen; auch das Ziel, einen wesentlichen Teil der Erstwähler vor Ort zu erreichen, sei in weite Ferne gerückt. Man könne das Konzept nicht auf einen anderen Tag übertragen, zumal dies erneut einer breiten Abstimmung bedürfte und die Messe vor den Pfingstferien und den Wahlen am 9. Juni stattfinden muss.

Ein Blick in die Veranstaltungskalender der Schulen zeigt, dass am 10. März das Sportfest des Dietrich-Bonhoeffer-Schulverbunds stattfindet. Aber auch im Kalender des Privatgymnasiums wird man fündig. Dort sind unter dem Datum 10. Mai – es ist der Brückentag zwischen Christi Himmelfahrt und dem darauf folgenden Wochenende – die Stichwörter "Ferientag PGW" vermerkt. Und auch bei der Hans-Freudenberg-Schule, wo zumindest noch ein paar im Erstwähleralter sein könnten, ist der 10. Mai als "Brückentag" vermerkt.

> Wahlinfo-Café für Senioren und Interessierte findet noch statt: Ursprünglich sollten am 10. Mai indes zwei Foren stattfinden: am Vormittag die Wahlmesse, bei der sich die Jungwähler mit den Kandidaten für die Kommunalwahl austauschen sollten.

Dabei war auch eine TV-Show für Erstwählende, insbesondere aus den Weinheimer Schulen, geplant. Am Nachmittag sollte ein Wahlinfo-Café für Senioren stattfinden. Dieses sollte älteren Bürgern die Möglichkeit bieten, sich über die Kommunalwahlen und das Wahlprozedere zu informieren und ebenfalls mit den Kandidierenden in Kontakt zu treten.

Das Drei-Glocken-Center und der Aufwand seien allein für diese 100-Personen-Veranstaltung zu groß, sodass man umdisponierte, teilte Sven Holland, Leiter der Weinheimer Jugendmedien, mit. Seinen Angaben zufolge soll das Wahlinfo-Café nun am Mittwoch, 22. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr im Engelbrecht-Haus stattfinden.

Das bestätigen auch die beiden Vorsitzenden des Stadtseniorenrats, Sonja Kühn und Senta Amman. Man wolle die Senioren im "Dschungel der Wahlen 2024" nicht alleine lassen.

Am 22. Mai gibt es daher ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis, Messestände und die Chance, mit den Kandidaten zu sprechen. Das Wahlverfahren wird erklärt. Von 15 Uhr an wird in einer Talkrunde diskutiert. Die Moderation übernimmt die Journalistin und langjährige Begleiterin von Weinheims Kommunalpolitik Christina Schäfer.

Ergänzend gibt es Vorträge zum Wahlprozess, ein Kandidierenden-Screening, ein Wahl-O-Mat an Tablets, Gesprächsbereiche der Parteien und Wählervereinigungen und eine Übersicht der Programme. Die Veranstaltung endet um 16.30 Uhr.

> Was der Stadtjugendring jetzt macht: Nach der Messe-Absage wird auf www.waehlen-weinheim.de umso wichtiger. Hier gibt es Online-Formate zur Wahl, den Wahl-O-Mat und Informationen zu den Kandidierenden. Die digitalen Ressourcen sind auch in der Senioren-App und der Jugend-App YOUmatter abrufbar.

Wetzel: "Somit ist die Arbeit der Kandidierenden und der Parteien und Wählervereinigungen nicht umsonst gewesen. Wir werden verstärkt auf diese Tools hinweisen." Wetzel betont, dass der Stadtjugendring als kurzfristiges Ersatzangebot offene Workshops zum Thema "Wie wird richtig gewählt?" anbieten wird. Termine werden noch bekannt gegeben.