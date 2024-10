Weinheim. (RNZ) Die Volkshochschule Badische Bergstraße lädt am Donnerstag, 17. Oktober, 19 Uhr, zu einem Talk im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Mein Lebensweg" ein. In der Volksbank-Lounge in Weinheim, Bismarckstraße 1, wird die Journalistin Christina Schäfer die erfolgreiche Start-up-Gründerin Victoria Noack interviewen, die mit ihrer HealthMe-App eine Lösung im Gesundheitsbereich entwickelt hat.

Die App unterstützt die Nutzerinnen und Nutzer bei einer personalisierten gesunden Ernährung. So bekommen Menschen, die zum Beispiel mit Diabetes, Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Allergien leben, von der App wichtige Hinweise, wie sie sich gesund ernähren können. Ebenso Menschen, die besondere Anforderungen an ihren Körper stellen, etwa Sportler. Gründerin Noack wird an diesem Abend Einblicke in ihren persönlichen und beruflichen Werdegang geben – von der ersten Idee, über die Herausforderungen der Gründung bis hin zum erfolgreichen Markteintritt. Der Talk verspreche wertvolle Inspirationen für all jene, die sich für das Unternehmertum und digitale Innovationen interessieren, teilt die Volkshochschule mit.

Wie die VHS in einer Pressemitteilung schreibt, wird die Veranstaltung großzügigerweise durch die Volksbank Kurpfalz ermöglicht, die unter anderem ihre Lounge zur Verfügung stellt.

Info: Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Um Anmeldung wird gebeten mit der Kursnummer 242109-02, direkt über die Webseite der Volkshochschule Badische Bergstraße unter www.vhs-bb.de.