Weinheim. (RNZ/rl) Eine Begegnung der besonderen Art hatten die Bewohner eines Hauses in der Kapellenstraße: Sie hatten am Montagmorgen die Fenster ihres Schlafzimmers zum Lüften geöffnet und das Zimmer verlassen. Als sie zurückkamen, machten sie große Augen. Denn sie sahen ebenfalls in große Augen – und zwar die eines Uhus. Dieser thronte erhaben im Schlafzimmer und machte seinem Spitznamen "König der Nacht" dabei alle Ehre.

Der Uhu gehört zur Familie der Eulen und ist ein nachtaktiver Vogel. Er hat einen großen Kopf, ein rundes Gesicht, die beiden Augen sind nach vorn gerichtet. Das Gefieder ist braun-beige meliert – was sie hervorragend tarnt. Neben den großen Federbüscheln an den Ohren sind die großen, leuchtend orangefarbenen Augen am auffälligsten.

Große Augen nach der Zwischenlandung im Schlafzimmer. Foto: Feuerwehr Weinheim

Obwohl Uhus als anpassungsfähige Vögel gelten und sogar in Hochgebirgen, Steppen und Wüsten klarkommen, war Mensch und Tier klar: Das Schlafzimmer in der Kapellenstraße kann kein Quartier auf Dauer sein. So riefen die Bewohner die Weinheimer Feuerwehr.

Diese rückte mit Löschfahrzeug und Tierrettungsgerät in die Kapellenstraße aus. Glücklicherweise hat die Feuerwehr mit Karsten Fath einen ausgebildeten Falkner in seinen Reihen. Er konnte den Uhu schnell und tiergerecht einfangen und dann auch untersuchen.

Vermutlich hatte der Uhu kurz vor seinem Ausflug ins Wohnhaus einen Unfall. Dabei hatte er sich leicht verletzt und die Orientierung verloren. Um sich von Schreck und Unfall zu erholen, kam dem Nachtkönig das geöffnete Fenster gelegen und er landete im Schlafzimmer.

Die Feuerwehr übernahm den Uhu, wo er nun von Falkner Karsten Fath weiter versorgt wird, bis er wieder fit ist und zu weiteren Abenteuern aufbrechen kann.