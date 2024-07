Von Christina Schäfer

Weinheim. "Es ist noch ein bisschen zu tun", sagt Tobias Henschke grinsend, als er im – geplanten und in der Entstehung begriffenen – Badezimmer steht. Zu viel Zeit ist nicht mehr. Am Sonntag möchte der Verein "That’s Whynheim" das Ergebnis der Öffentlichkeit präsentieren. Dann haben die Ehrenamtlichen des Vereins vier Wochen hinter sich, in denen sie