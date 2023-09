Von Volker Knab

Weinheim. Hochsommer herrschte auf dem Weinheimer Herbst. "Im Großen und Ganzen waren aber die meisten zufrieden", meinte Christian Mayer am späten Sonntagnachmittag. Er habe bereits mit ein paar Händlern gesprochen, zog der Vorsitzende des örtlichen Einzelhandelsvereins "Lebendiges Weinheim" eine erste Bilanz über den verkaufsoffenen Sonntag im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung übers Wochenende.

"Mit so einer Hitze hat natürlich niemand gerechnet", meinte Mayer weiter. Wer am Wochenende in der Innenstadt über die Angebotsmeile des "Herbsts" mit wechselnden Anbietern bummelte, konnte getreu dem Motto der Veranstaltung auch Anbieter von Wollmützen und Winterbekleidung entdecken. Für einige Geschäftsleute sei das warme Wetter etwas nachteilig gewesen. Aber insgesamt habe er die Rückmeldung bekommen, dass es eine sehr schöne Veranstaltung mit einem sehr guten Publikum gewesen sei. Mit der Hitze sei Petrus angesichts des Wunsches nach gutem Wetter wohl etwas über das Ziel hinausgeschossen, fasste Mayer zusammen.

Die Slow-Food-Meile lockte mit Leckereien und Informationen. Foto: Kreutzer

Die zum "Herbst" zählenden Events mit verschiedenen Veranstaltungsorten und dem Bühnenprogramm auf dem Dürreplatz verbuchten durchweg gute Besucherzahlen. Zum zweiten Mal wurde eine Slow-Food-Meile eingerichtet. Die sechs Autohändler, die in der Bahnhofstraße am verkaufsoffenen Sonntag in einer Automeile neue Fahrzeuge präsentierten, konnten sich ebenfalls nicht über mangelndes Publikum beklagen. Im Gegenteil. "Die Automeile hat sich gut bewährt, um die Bahnhofstraße in den Weinheimer Herbst zu integrieren", so Mayer gegenüber der RNZ.

Ebenfalls nur am Sonntag präsentierte sich auf dem Marktplatz die Wirtschaftsförderung der Stadt. Stabsstellenleiter Jens Stuhrmann und Ulrike Pecorelli informierten über die Zweiburgen-Gutscheine zur Stärkung des örtlichen Einzelhandels und ließen die Besucher ihres Infostands am Glücksrad drehen. Die Gutscheine lassen sich mit einem Guthaben bis zu 250 Euro aufladen. 55 Händler oder Dienstleister in der Stadt akzeptieren die Bons und lösen sie ein. Zu gewinnen gab es Zweiburgen-Gutscheine – versteht sich.

Ebenfalls zum ersten Mal präsentierte sich das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit einem Stand auf dem Weinheimer Herbst. Sonst arbeite man immer nur im Stillen hinter der Bühne auf dem Dürreplatz, meinte Ortsvereinsvorsitzender Rudolf Large schmunzelnd. Mit dem Kreisverband stellte das DRK am Sonntag den Besuchern sein ganzes Leistungsspektrum mit der Wohnberatung, dem Heimnotruf oder der Tagespflege vor.

Auf der Slow-Food-Meile gab es Gutes aus dem "Bauernland", die Produkte einer Trüffelmanufaktur oder die Erzeugnisse der Lauterbienen GmbH, die mehr als nur Honig sind: Bei einem Gang über die Meile konnten die Besucher allerhand Leckereien aus der Region entdecken. "Es läuft bislang ganz gut", bilanzierte Christian Gerisch von der Firma "Lauterbienen" aus Bensheim an seinem Stand mit verschiedenen Honigsorten und Heilsalben. Letztes Jahr hatte sich der Imker-Betrieb noch nicht am Weinheimer Herbst beteiligt, erzählte Giersch. Mit ihrem Stand sind sie aber schon lange auf dem Wochenmarkt.

Auch der Slow-Food-Markt habe sich gut bewährt, meinte Christian Mayer vom "Lebendigen Weinheim" gestern in seiner ersten Bilanz gegenüber der RNZ. Im kommenden Jahr würden die Veranstalter allerdings versuchen, mehr Anbieter von Produkten zu gewinnen, die von den Besuchern direkt auf dem Markt verzehrt werden können, kündigte er an. Das hatten Besucher des Weinheimer Herbstes vermisst und Mayer zurückgemeldet.

Bei Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann (r.) durfte man am Glücksrad drehen. Foto: Kreutzer

Insgesamt haben sich rund 40 externe Aussteller am Angebot des Weinheimer Herbsts beteiligt.