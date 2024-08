Von Karim Skeirek

Weinheim. Nach einem Jahr feiert die Theatergruppe Anu am Wochenende nun ihre Rückkehr in den Weinheimer Schlosspark. Auf der großen Wiese vor Ort wird schon fleißig getüftelt und aufgebaut. "Wir freuen uns auf eine kleine Premiere mit unserem neuen Stück Masquerade", verkündete Schauspielerin und Regisseurin Bille Behr am Mittwochmorgen während des