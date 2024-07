Von Marion Gottlob

Weinheim. Der zehn Jahre alte Josua hat in nur fünf Tagen gelernt, im Schwimmbad mehr als einen Meter tief zu tauchen. Er sagt: "Für mein Selbstvertrauen ist das gut." Josua gehört zu den fast 400 Kindern, die an den Weinheimer "Nessie-Schulschwimmwochen" des Vereins TSG Weinheim teilnehmen. Die Aktion startete nach den Pfingstferien und dauert sieben Wochen bis zum Beginn der Sommerferien. Simone Saggau, Leiterin der "Wasserkinder" der TSG und des Projekts, sagt: "Unser Ziel ist es, dass jedes Kind schwimmen lernt oder sich im Schwimmen verbessert."

Das Projekt ist eine gute Tradition in Weinheim. Es wurde noch vor der Corona-Zeit ins Leben gerufen und musste dann pausieren. Inzwischen machen neun Weinheimer Grundschulen und eine Schule aus Leutershausen mit. Jede Woche dürfen 50 bis 80 Kinder jeweils fünf Tage lang jeden Vormittag das Weinheimer Waldschwimmbad besuchen. Von 8.30 bis 12 Uhr erfüllen dann die Rufe von Kindern die Luft. Ruckzuck werden dabei aus ängstlichen Kindern Wasserratten.

Am ersten Tag darf und soll jedes Kind "vorschwimmen" und wird in eine von drei leistungshomogenen Gruppen eingeteilt: Anfänger, Schwimmer und gute Schwimmer. In diesen Gruppen erhalten die Kinder an weiteren vier Tagen spielerisch Schwimmunterricht. Mancher denkt vielleicht an frühere Methoden zurück, als Kinder eiskalt ins tiefe Wasser gestoßen wurden – nach dem Motto: "Schwimm ums Überleben."

Simone Saggau lacht: "So habe ich selbst noch schwimmen gelernt. Aber bei uns läuft das anders. Das Wichtigste ist heute: Wir wollen, dass die Kinder zunächst die Angst vor dem Wasser verlieren und sich mit viel Spaß darin bewegen. Sobald Kinder gern im Wasser sind, lernen sie auch automatisch sehr leicht schwimmen."

Die Schwimmlehrer wirken Wunder: Kinder, die noch nicht schwimmen können, sind am Ende der Woche fähig, sich über Wasser zu halten. Kinder, die schon recht gut schwimmen können, lernen neue Techniken, sodass sie häufig dann die drei Schwimmarten Brust, Kraulen und Rücken beherrschen. Andere lernen wie Josua das Tauchen im 1,30 Meter tiefen Wasser. Viele Kinder trauen sich dann auch, die große Rutsche herunterzurutschen.

Marie (11) konnte zu Beginn der Aktion nicht so gut schwimmen: "Die Woche war so schön, jetzt kann ich besser schwimmen." Estefania (10) konnte nicht schwimmen. "Jetzt habe ich es gelernt, das ist richtig toll – ich habe keine Angst." Jonas (10) und Lukas (9) konnten schon gut schwimmen: "Wir sind getaucht." Emely (10) fasst die Aktion in einem Wort zusammen: "Schön!"

Carsten Müller vom Vorstand der Volksbank Kurpfalz und der Stiftung der Volksbank erinnert sich: "Als noch vor der Corona-Zeit bekannt wurde, dass immer weniger Kinder schwimmen lernen, haben sich in Weinheim die Schulen, die Stadt, die TSG und die Stiftung der Volksbank Kurpfalz zusammengetan, um das zu ändern." Am Anfang spendete die Stiftung circa 6000 Euro. In diesem Jahr sind es aufgrund der steigenden Nachfrage schon 17.000 Euro. Mit dem Geld werden vor allem die Schwimmlehrer bezahlt, aber manchmal auch der Transfer zum Schwimmbad.

Volker Jacob, Vorsitzender der TSG Weinheim, betont: "Wir zählen in unserem Verein mit 6700 Mitgliedern über 30 Nationen. Auch in diesem Projekt sind Kinder aus verschiedenen Ländern dabei – Sport verbindet Menschen und stärkt den Teamgeist." Am Ende der fünf "Nessie"-Tage erwerben alle Kinder ein Abzeichen.

Dabei geht kein Kind leer aus: Es gibt den kleinen "Frosch", das "Seepferdchen" und den "Seeräuber", Bronze und Silber. Carsten Müller und sein Kollege Ralf Heß vom Vorstand der Stiftung erklären: "Das Projekt ist so erfolgreich, dass immer mehr Schulen mitmachen wollen." Für das kommende Jahr haben schon Schulen aus Schriesheim und Großsachsen Interesse für die Weinheimer "Nessie"-Wochen angemeldet.