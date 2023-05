Von Günther Grosch

Weinheim. Knapp 90 Fahrräder in weniger als 90 Minuten an den Mann beziehungsweise an die Frau zu bringen, stellt zweifellos eine Leistung dar, die manchen Profi-Auktionator in den Schatten stellen könnte. Michael Naumburg von der Polizeibehörde der Stadt gelang nicht nur dieses Kunststück. Der "Mann mit dem Schraubenzieher" als offizielles