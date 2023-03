Für die Parkplätze an Berg- und Luisenstraße gibt es „Sonderangebote“ (jeweils am grün markierten Bereich). Die von der Stadt empfohlenen Wege in die Innenstadt sind mit grünen Pfeilen markiert, die Routen hinaus mit orangefarbenen Pfeilen. Karte: zg; Repro: RNZ

Die Sanierung des Postknotens und die Corona-Pandemie kennzeichneten die Vergangenheit. Nun stünden den Geschäftsleuten in der Straße sechs Wochen Baustelle bevor. Und auch für die Zeit danach gebe es keine Entwarnung, erzählt man sich. So soll der Eigentümer mehrerer Häuser Abriss- und Neubauarbeiten planen. Kurz vor der Ecke Bahnhofstraße/Schulstraße befindet sich das Souk Marokko. Räucherstäbchen duften vor sich hin.

Statt falsch in die Luisenstraße zu fahren (links), nutzten viele legal die Moltkestraße. Auch wenn es an der Schranke dort länger dauerte. Foto: Kreutzer

"Wir richten die Baustelle heute ein. Morgen wird die Straße aufgebrochen", erklärt Björn Erb am Montagvormittag. Er vertritt als Bauleiter die Eberbacher Firma Michael Gärtner. Diese soll in den kommenden sechs Wochen die grundhafte Erneuerung des Straßenabschnitts vornehmen. "Die Straße bekommt einen komplett neuen Asphalt und einen neuen Schotterunterbau", erläutert Erb. Ein Stück weiter oben stellen Beschäftigte Bauzäune auf. Sie schirmen die Straße, an der gearbeitet wird, von den Gehwegen ab. Letztere bleiben in jedem Fall offen.

Weinheim. Das "Taxi" fährt um 11.20 Uhr vor. Arbeiter schieben die Sperr-Baken an der unteren Einfahrt in die Bahnhofstraße beiseite. Denn für diesen Fahrgast gilt die gut vier Stunden zuvor eingerichtete Vollsperrung zwischen Postknoten und Volksbank nicht. Der "Passagier" fährt nämlich im Anhänger mit. Es handelt sich um einen Radlader mit Baggerschaufel. Das Baustellenfahrzeug reist mit einem Lastwagen an, auf dem "Baggertaxi" steht.

Von Philipp Weber

Weinheim. Das "Taxi" fährt um 11.20 Uhr vor. Arbeiter schieben die Sperr-Baken an der unteren Einfahrt in die Bahnhofstraße beiseite. Denn für diesen Fahrgast gilt die gut vier Stunden zuvor eingerichtete Vollsperrung zwischen Postknoten und Volksbank nicht. Der "Passagier" fährt nämlich im Anhänger mit. Es handelt sich um einen Radlader mit Baggerschaufel. Das Baustellenfahrzeug reist mit einem Lastwagen an, auf dem "Baggertaxi" steht.

"Wir richten die Baustelle heute ein. Morgen wird die Straße aufgebrochen", erklärt Björn Erb am Montagvormittag. Er vertritt als Bauleiter die Eberbacher Firma Michael Gärtner. Diese soll in den kommenden sechs Wochen die grundhafte Erneuerung des Straßenabschnitts vornehmen. "Die Straße bekommt einen komplett neuen Asphalt und einen neuen Schotterunterbau", erläutert Erb. Ein Stück weiter oben stellen Beschäftigte Bauzäune auf. Sie schirmen die Straße, an der gearbeitet wird, von den Gehwegen ab. Letztere bleiben in jedem Fall offen.

Statt falsch in die Luisenstraße zu fahren (links), nutzten viele legal die Moltkestraße. Auch wenn es an der Schranke dort länger dauerte. Foto: Kreutzer

Für Alexandra Hagenauer ist das ein schwacher Trost. Sie arbeitet im Sanitätshaus Krüger, das auf der Südseite der unteren Bahnhofstraße liegt. Die Baustelle sei mit einer Reihe von Problemen verbunden, sagt sie im Gespräch. So können die Lieferanten nicht mehr vor dem Sanitätshaus anhalten. Dieses und weitere Geschäfte werden nun von der anderen Seite der Häuserzeile beliefert, von der Luisenstraße aus.

"Der Durchgang ist schmal, gerade bei Waren, die auf Paletten kommen, ist das schwierig." Schmerzhaft sei für das Sanitätshaus auch der Wegfall von Parkplätzen für Menschen mit Behinderungen, die es vor der benachbarten Geiß’schen Apotheke gibt. "Letzte Woche hatten wir noch einmal verstärkt Zulauf. Die Kunden wussten, dass sie nicht mehr lange in der Nähe parken konnten."

Die Sanierung des Postknotens und die Corona-Pandemie kennzeichneten die Vergangenheit. Nun stünden den Geschäftsleuten in der Straße sechs Wochen Baustelle bevor. Und auch für die Zeit danach gebe es keine Entwarnung, erzählt man sich. So soll der Eigentümer mehrerer Häuser Abriss- und Neubauarbeiten planen. Kurz vor der Ecke Bahnhofstraße/Schulstraße befindet sich das Souk Marokko. Räucherstäbchen duften vor sich hin.

Für die Parkplätze an Berg- und Luisenstraße gibt es „Sonderangebote“ (jeweils am grün markierten Bereich). Die von der Stadt empfohlenen Wege in die Innenstadt sind mit grünen Pfeilen markiert, die Routen hinaus mit orangefarbenen Pfeilen. Karte: zg; Repro: RNZ

Kunstvoll gestaltete Lampen ziehen die Blicke auf sich. Im Geschäft von Karim El Rhazzouly ist die Stimmung jedoch elegisch. Der Ladenbesitzer deutet hinaus auf die Fußgängerampel, deren Furt vor der Volksbank gegenüber beginnt und vor dem Souk Marokko endet. "Diese Ampel bringt mir Kundschaft", betont er. Wenn die Autofahrer vom Postknoten aus die Bahnhofstraße hinauffahren und an der Kreuzung mit Fußgängerfurt halten, würden sie auf das Geschäft für marokkanisches Kunsthandwerk aufmerksam. "Viele kommen später wieder", berichtet er. Nun müsse er sechs Wochen durchhalten.

Das sieht auch Uwe Geiß, Inhaber der Apotheke so. Für ihn laute das Motto "Augen zu und durch". "Wenn die Fachleute sagen, dass diese Arbeiten jetzt ausgeführt werden müssen, kann ich das nicht ablehnen", meint er: "Dafür bin ich zu sehr Realist." Er hoffe jedoch sehr, dass es wirklich nur sechs Wochen dauert. Die Stadt müsse sich daran halten, fordert er. Damit ist er nicht allein.

Der Verkehr fließt nun jedenfalls an der Bahnhofstraße vorbei. Unter anderem in der Bergstraße weisen große Schilder auf die Umleitungen in Richtung Innenstadt hin. Auf den Parallelachsen der Bahnhofstraße, der Friedrichstraße und der Luisenstraße, gilt absolutes Halteverbot. Der Kommunale Ordnungsdienst passt auf. Als die RNZ durch die Luisenstraße zieht, wird ein regelwidrig parkender Kleinwagen mit einem Strafzettel versehen. Der Fahrer eines Mercedes bewegt seinen Wagen gerade noch rechtzeitig weg vom Straßenrand und auf den Parkplatz vor dem Café Central. Während der Zeit der Baustelle darf er hier die ersten zwei Stunden über kostenlos parken – wenn er einen Platz findet. Der Parkplatz ist am Montagmittag beinahe voll. Die fragwürdige Macht der Gewohnheit schlägt jedoch im fließenden Verkehr zu. Die Stadt hat die gesamte Luisenstraße zur Einbahnstraße gemacht. Erlaubt ist nur die Fahrt den Berg hinauf.

Denn auch die breiten Linienbusse nutzen nun diese Straße auf ihrer Fahrt in die Stadt. Trotz eindeutiger Beschilderung lassen sich einige Autofahrer jedoch weiter den Buckel herunterrollen und werden zu Geisterfahrern. Dabei hätten sie auch bis zur Volksbank auf der oberen Bahnhofstraße bleiben und dann nach links in die Schulstraße abbiegen können. Einen Übergang über die Schienen der RNV gibt es jetzt noch an der Moltkestraße. Dass sich vor der Schranke nun etwas längere Rückstaus bilden, versteht sich.

Wort gehalten hat die Stadt unterhalb der Bundesstraße, auf den Parkplätzen zwischen OEG-Brücke und Einkaufsmärkten. Eigentlich dürfen hier nur Pendler parken, und das gegen Geld. Nun sind die Parkscheinautomaten mit Planen bedeckt und die Plätze kostenlos. Sie füllen sich. Die Polizei wiederum sichtet man in der Nordstadt, an der Stadthallenkreuzung. Hier ist die Ampel ausgerechnet am Montag für einige Zeit ausgefallen.