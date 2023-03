Von Philipp Weber

Weinheim. Das Ziel ist nun klar benannt: In der Frage, ob trauernde Angehörige einen geliebten Mensch in einem Sarg oder einer Urne bestatten, soll nicht die Größe des Geldbeutels zum entscheidenden Faktor werden. Das zumindest geht aus einer Mitteilung der Stadt hervor. Darin nimmt die Verwaltung Stellung zu einem durchaus brisanten Punkt, der am Mittwoch, 8. Februar, auf der Tagesordnung des Gemeinderats steht. Es geht um die Gebühren für Sargbestattungen auf den Weinheimer Friedhöfen. Diese gehen stark in die Höhe – was bereits im Verlauf der vorbereitenden Sitzung des Friedhofsauschusses am 11. Januar zu Diskussionen geführt hatte. Kein Wunder: Bei einer Einzelbestattung – Grabaushub flach, vier Träger plus Ordner – drohte für Angehörige ein Aufschlag von 703 Euro (bei nur 75-prozentiger Weitergabe der Kosten an die Trauernden, ohne wären es 968 Euro gewesen) auf 2186 Euro (ohne Subvention).

Schuld ist eine Entwicklung im letzten Jahr: Mitte 2022 hatte der Gartenbaubetrieb, der diese Dienste bisher angeboten hatte, sein Geschäft aufgegeben. Grabaushub und Sargträgerdienste mussten neu vergeben werden. Die Stadt sei in die "denkbar ungünstigste Zeit" dafür geraten, so Michael Müller vom Amt für Klimaschutz, Grünflächen und Technische Verwaltung. Stichworte: Arbeitskräftemangel und steigende Energiepreise. Zwei Betriebe boten sich an, beide wesentlich teurer. Ein Betrieb aus Mainz erhielt den Zuschlag. Dies sorgte schon 2022 für Kopfschütteln, etwa im Hauptausschuss, dessen Mitglieder am 26. Oktober über die Vergabe des Sargträgerdiensts abzustimmen hatten.

Nicht zuletzt die SPD fragte nach Alternativen, da ihr Experte Rudolf Large hier kein tragfähiges Wirtschaftsmodell erkannte. Im Januar gingen die Diskussionen weiter. Denn die Verwaltung empfahl dem vorberatenden Friedhofsausschuss nun, rückwirkend ab 1. Januar eine deutliche Gebührenerhöhung für die Angehörigen Verstorbener vorzunehmen. Diese sollten künftig außerdem die gesamten Kosten einer Sargbestattung tragen. Zuvor waren es nur 75 Prozent der Kosten gewesen. Die Stadt argumentierte, dass es zu einer jährlichen Haushaltsbelastung in Höhe von rund 170.000 Euro führe, wenn man bei den Gebühren alles beim Alten belasse.

"Die Verwaltung schlägt vor, sämtliche externe Kosten zumindest mittelfristig weiterzugeben. Es besteht grundsätzlich kein Grund, diese Leistung von der Allgemeinheit mitfinanzieren zu lassen", hieß es wörtlich. Auf der anderen Seite räumte die Verwaltung ein, dass Weinheim nun teurer als sieben andere von der Verwaltung erfasste Gemeinden und ...