Weinheim. (web) Die "Mo’Roots" kommen mit von der Wachenburg ins Schloss. "Die gehören zur Familie", sagt Juliane Wasser. Die Gastronomin befindet sich in diesen Tagen im Endspurt. Das frühere Schlossparkrestaurant öffnet am Samstag, 1. April, unter dem Namen "Schloss Weinheim, Café-Restaurant & Event-Manufaktur" endlich wieder seine Tore. Mit Juliane Wasser übernimmt eine Pächterin das Restaurant, die sich mit besonderen Orten auskennt: In Heidelberg war sie Gastronomin im Palais Prinz-Carl, danach betreute sie gut ein Jahrzehnt lang die Gastronomie auf der Wachenburg. Unten am Schloss will sie zur Anlaufstelle für Parkbesucher, Freunde der Kulinarik und Liebhaber von Kunst- und Kulturveranstaltungen wie denen mit der Band "Mo’Roots" werden.

Der Betrieb "Schloss Weinheim, Café-Restaurant & Event-Manufaktur" hat ab April von Montag bis Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Grundsätzlich stehen die Restauranträume beinahe jeder Art von Gast offen, betont die Gastronomin: vom Besucher des Schlossparks bis hin zum Tagungsteilnehmer, von der Hochzeitsgesellschaft bis zur Erstkommunion. Im Detail besteht das Restaurant-Konzept aus mehreren Modulen. Tagsüber gibt es hausgebackene Kuchen und kleine Gerichte, bei deren Zubereitung vorwiegend saisonale Produkte aus der Region verwendet werden.

Abends präsentiert das Restaurant drei Mal pro Woche öffentliche Veranstaltungen: Mittwochs und sonntags lädt Gastronomin Wasser unter dem Motto "Dinner im Schloss" zu kulinarischen Höhepunkten ein. Diese gibt es jeweils auch in vegetarischer Form. "Um die Wertschätzung für Umwelt und Ressourcen sowie ein gutes Preisleistungsverhältnis zu gewährleisten, sind Reservierungen erforderlich", betont Wasser.

Mit dem Kulturprogramm "Schloss live" werden einmal pro Woche Veranstaltungen wie "Kunst gegen Bares", Konzerte und Lesungen angeboten. Die Hausband "Mo’Roots" tritt jeden ersten Dienstag von Mai bis September "open-air" auf der Terrasse auf. Private Feiern wie Hochzeiten und Familienfeste finden traditionell am Freitag und Samstag statt. Natürlich berät das Restaurantteam die Ausrichter dieser Feiern.

Für Festessen nach der Erstkommunion oder der Konfirmation sowie zu Ostern und zu Weihnachten hat die Küche besondere Menüs im Angebot. Interessant für Gelegenheitsbesucher: Wenn drinnen "geschlossene Gesellschaft" ist, kann man sich trotzdem gern auf der Terrasse bewirten lassen. Im Sommer muss damit auch nicht schon um 17 Uhr Schluss sein. Auch der ehedem beliebte Sonntagsbrunch kommt wieder.

Gelegenheit für einen detaillierten Einblick in die neue Schloss-Gastronomie besteht am Montag, 1. Mai. An dem Feiertag findet die offizielle Eröffnung statt. Interessierte sind zu einem Familientag eingeladen. Es gibt ein Unterhaltungsprogramm, mit dem auch die Picknick-Saison startet. Dabei können Freunde einer guten Draußen-Mahlzeit ihre individuellen Picknick-Körbe online bestellen.