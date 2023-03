Denn die Spenden aus Weinheim und einer weiteren Sammelstelle in Mannheim mussten in Kleintransporter verladen und zur zentralen Annahmestelle beim Fenerbahce-Fanclub in Mannheim-Käfertal gebracht werden. "Wir hatten innerhalb von 24 Stunden Material, um drei 40-Tonner zu beladen", so Nacakgedigi. Die Annahme von Sachspenden musste er stoppen. Wer schon Güter besorgt hatte, wurde an einen Logistiker in Ludwigshafen verwiesen.

Die Hilfsbereitschaft in den Reihen des Sportclubs United und darüber hinaus war enorm. An der Weinheimer Sammelstelle in der Kurt-Schumacher-Straße – dort ist der Schlüsseldienst von Nacakgedigis Vater – stapelten sich rasch Winterkleidung, Hygieneartikel, Windeln, Babynahrung oder Gehhilfen. "Ich bin sofort von Frankfurt dorthin gefahren", erzählt er. Seine eigene Familie habe er seither kaum gesehen.

Weinheim. Mustafa Baran Nacakgedigi war in der Türkei, als er von dem furchtbaren Erdbeben in der Region Gaziantep erfuhr . Er hatte für Montag den Rückflug von Istanbul nach Frankfurt gebucht. Der Erste Vorsitzende des Sportclubs United Weinheim erkannte das Ausmaß der Katastrophe. Er wollte handeln, möglichst rasch. Noch auf der Reise suchte er per Handy Mitstreiter, um an so viele Hilfsgüter zu kommen wie möglich.

Von Philipp Weber

Weinheim. Mustafa Baran Nacakgedigi war in der Türkei, als er von dem furchtbaren Erdbeben in der Region Gaziantep erfuhr. Er hatte für Montag den Rückflug von Istanbul nach Frankfurt gebucht. Der Erste Vorsitzende des Sportclubs United Weinheim erkannte das Ausmaß der Katastrophe. Er wollte handeln, möglichst rasch. Noch auf der Reise suchte er per Handy Mitstreiter, um an so viele Hilfsgüter zu kommen wie möglich.

Da der 31-Jährige auch Zweiter Vorsitzender eines Mannheimer Fanclubs von Fenerbahce Istanbul ist, verfügt er über ein ansehnliches Netzwerk. Als das Bordpersonal die Fluggäste aufforderte, die Handys abzustellen, bestätigte er noch rasch das "Teilen" seines Aufrufs. Dann schaltete er das Gerät aus. "Als ich es in Frankfurt wieder angemacht habe, explodierte es fast", berichtet er im Gespräch mit der RNZ.

Die Hilfsbereitschaft in den Reihen des Sportclubs United und darüber hinaus war enorm. An der Weinheimer Sammelstelle in der Kurt-Schumacher-Straße – dort ist der Schlüsseldienst von Nacakgedigis Vater – stapelten sich rasch Winterkleidung, Hygieneartikel, Windeln, Babynahrung oder Gehhilfen. "Ich bin sofort von Frankfurt dorthin gefahren", erzählt er. Seine eigene Familie habe er seither kaum gesehen.

Denn die Spenden aus Weinheim und einer weiteren Sammelstelle in Mannheim mussten in Kleintransporter verladen und zur zentralen Annahmestelle beim Fenerbahce-Fanclub in Mannheim-Käfertal gebracht werden. "Wir hatten innerhalb von 24 Stunden Material, um drei 40-Tonner zu beladen", so Nacakgedigi. Die Annahme von Sachspenden musste er stoppen. Wer schon Güter besorgt hatte, wurde an einen Logistiker in Ludwigshafen verwiesen.

Dann waren unter anderem die Aktiven des Sportclubs United gefordert. Denn Hilfsgüter zu sammeln, ist nur der Anfang. Sie zu sortieren, zu verpacken und den Transport zur Annahmestelle der Hilfsorganisationen innerhalb der Türkei zu organisieren, macht viel Arbeit. "Wir haben um die halbe Welt herum telefoniert. Ohne unsere Kontakte zu Logistikfirmen und deren Fachwissen wäre es ganz schwer geworden. Sie haben Wege geöffnet, auf die ich nicht gekommen wäre."

Aber es hat funktioniert: "Ich bin stolz auf meine Leute von United", sagt Nacakgedigi. Der Transport startete.

Nacakgedigi kennt die Region Gaziantep. Sein Vater stamme aus einem der Dörfer, die im Epizentrum des Erdbebens lagen, sagt er. "Für mich ist es aber wichtig, nicht viele Worte über die Katastrophe zu verlieren, sondern Taten sprechen zu lassen." Seine Mitstreiter und er erörtern nun, ob sie eine weitere Spendenaktion starten sollen. Sie denken zum Beispiel darüber nach, Geld zu sammeln und eine Delegation zusammenzustellen.

Diese könnte ins türkisch-syrische Grenzgebiet reisen, um vor Ort weitere Hilfsgüter einzukaufen. Spendenwilligen empfiehlt Nacakgedigi unter anderem das Deutsche Rote Kreuz. Dieses arbeitet eng mit entsprechenden Schwesterorganisationen in der Türkei und Syrien zusammen.

Es freue ihn, dass es inzwischen gelungen ist, den Transport von Hilfsgütern an Land und in der Luft zu erleichtern, sagt er. Wichtig ist ihm jedoch vor allem eines: An der Sammelaktion des Sportclubs United hätten sich Menschen aus vielen Nationen und Religionsgemeinschaften beteiligt. Dies spiegele auch den Grundgedanken des Clubs wider: "Wir sind zwar ein Sportverein, und Fußball ist unsere Leidenschaft. Aber vor dem sportlichen Erfolg steht der Mensch."

Inzwischen gibt es eine Zumba-Gruppe für Frauen im Verein. Die Fußballer trainieren auf dem Sportplatz in Rippenweier. Die Zumba-Gruppe im Mehrgenerationenhaus in der Weststadt. Aber auch Nicht-Sportler sind ausdrücklich willkommen in dem Multikulti-Verein mit Mitgliedern aus über einem Dutzend Ländern. So hilft der Club Menschen, die neu im Land sind, sich einzugliedern.

Auch in der Corona-Zeit gab es Hilfsaktionen. Wenn es um Probleme mit der Wohnung, dem Ausbildungsplatz auf der Jobsuche geht, könne man im Verein darüber reden. Bei United sei man füreinander da.