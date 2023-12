Weinheim. (web) Eltern von Grundschülern haben ab dem Beginn des Schuljahrs 2026/27 einen Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für ihre Kinder. So schreibt es der Bund vor. 2026 soll es mit den ersten Klassen losgehen, bis 2029 werden alle Grundschüler berücksichtigt. Was bedeutet das für Weinheim? Bildungsamtsleiterin Carmen Harmand und OB Manuel Just versuchten am Mittwoch im Kinder-