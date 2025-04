Von Marion Gottlob

Weinheim. Angesichts der Wohnungsnot wirkt es vielleicht wie der "Tropfen auf dem heißen Stein": Dank der Initiative "Vermiete doch an deine Stadt" haben in Weinheim mehr als 40 Personen das Dach einer Wohnung über dem Kopf gefunden. Private Vermieter sind – trotz negativer Erfahrungen – nun bereit, ihre Wohnungen erneut zu vermieten. Oberbürgermeister Manuel Just sagte: "Diese positive Entwicklung zeigt, dass durch gezielte Kooperationen wertvoller Wohnraum wieder nutzbar gemacht werden kann."

Die Weinheimer Idee entstand während der Zensus-Befragung 2019. "Wir haben unsere Interviewer zu Adressen geschickt, die für die Befragung zufällig ausgewählt worden waren", so Dieter Dumtzlaff vom Ordnungsamt. Der Abteilungsleiter für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen erläutert: "Bei zehn Prozent der Adressen wohnte niemand. Es gab weder ein Namens- oder Klingelschild, die Häuser waren verwahrlost, die Wege mit Unkraut zugewachsen."

Das Phänomen von ungenutzten Häusern und Wohnungen ist in ganz Deutschland bekannt. Dumtzlaff kennt einige Gründe: "Vermieter haben schlechte Erfahrungen gemacht: Die Miete wurde nicht bezahlt. Später blieben die Mietschulden und die Kosten für den Gerichtsvollzieher, die Räumungsklage, die Einlagerung der Möbel des Mieters und die Renovierung von verwahrlosten Räumen meist beim Vermieter. Solche Unkosten können sich auf mehr als 10000 Euro belaufen."

In Deutschland sind Kommunen gesetzlich verpflichtet, Menschen vor Obdachlosigkeit zu bewahren. Die Betroffenen sind zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit, Trennung oder Krankheit in Not geraten. Auch die steigenden Lebenshaltungskosten sind ein Problem. Dumtzlaff sagt: "Wir beobachten eine steile Zunahme der Betroffenen." Auch Flüchtlinge finden selten Wohnraum auf dem normalen Wohnungsmarkt. Zunächst gibt es Notunterkünfte. Diese Notlösung, die nur als Übergang gedacht ist, wird für die meisten Betroffenen zur Dauerlösung. Dumtzlaff erklärt: "Aber nun besetzen die Betroffenen die Notunterkünfte auf Dauer. Uns fehlen die Unterkünfte für neue Betroffene."

"Vermiete doch an deine Stadt" funktioniert so: Die Vermieter schließen nicht mit den Betroffenen, sondern mit der Stadt Mietverträge. Die Stadt zahlt pünktlich die Miete und die Nebenkosten. Nach dem Auszug der Mieter übernimmt die Stadt die Kosten für Reparaturen im gesetzlichen Rahmen (sogenannte Schönheitsreparaturen). Nun meldete die Stadt erste Erfolge. Mit weiteren potenziellen Vermietern ist die Stadt in Gesprächen.

Die angemessene Miete einer Projektwohnung liegt im Bereich zwischen 7,50 und 9,50 Euro pro Quadratmeter. Die Ausstattung der Wohnung muss einfach sein, so dass die Renovierung nach Auszug der Mieter kostengünstig ist. Ein gehobenes Ambiente mit Fenstersimsen aus Glas oder Parkettboden ist ungeeignet – auch dann, wenn Vermieter aus Mitgefühl bei der Miete Zugeständnisse machen würden, weil die Instandsetzungskosten zu hoch wären. Diese Wohnungen müssten über den freien Markt vermietet werden, so die Fachleute. Auch Gewerbeflächen wie eine frühere Arztpraxis sind selten als Wohnraum geeignet. Max Mayer vom Amt für Immobilienwirtschaft erklärt: "Wir führen mit den potenziellen Vermietern Gespräche und schauen jede Wohnung an."

Der Gemeinderat hatte dem Experiment zugestimmt. Einen Teil der Kosten erhält die Stadt über staatliche Einrichtungen wie das Jobcenter zurück. Ein anderer Teil wird über den Haushalt finanziert. "Es ist und bleibt eine Notlösung. Aber es ist günstiger, als neue Container einzurichten, damit wir unsere gesetzlichen Pflichtaufgaben erfüllen können", so Dumtzlaff.

Es gibt einen weiteren Vorteil: Die Gefahr der Ghettobildung in den Wohnungen ist nicht so groß. Kontakte zur Nachbarschaft könnten die Integration erleichtern. Im Idealfall finden Betroffene über die Zwischenstation der Projektwohnung eine Wohnung auf den normalen Wohnungsmarkt. Nun überlegen einige andere Kommunen, das Weinheimer Modell nachzumachen. Schon allein deshalb, damit der Leerstand von Wohnungen reduziert wird.

Info: Mehr dazu unter www.weinheim.de oder unter Mail vermiete-doch@weinheim.de