Weinheim. (RNZ) "Seit ich von den Angriffen aus unseren Medien erfahren habe, bin ich tief betroffen. Meine Gedanken waren sofort bei unseren Freunden in Israel. Bei unserem Besuch in Ramat Gan im Juni konnte ich noch erkennen, in welchem Maße die Menschen dort ihr Leben mit immer wieder drohenden und realen terroristischen Anschlägen in Einklang zu bringen versuchen. Eine Kriegserklärung mit gleichzeitig einhergehendem massivem Beschuss – wie im Moment – stellt jedoch meines Erachtens eine neue Dimension im Kontext der jüngeren Vergangenheit dar." Mit diesen Worten hat OB Manuel Just am Sonntag auf die Angriffe auf Israel reagiert, von denen auch Weinheims Partnerstadt Ramat Gan betroffen ist.

So steht OB Just seit Samstag mit Albrecht Lohrbächer im ständigen Austausch, um über die Lage in Israel und in der Partnerstadt Ramat Gan informiert zu sein. Lohrbächer ist Vorsitzender des Freundeskreises Weinheim-Ramat Gan und Ehrenbürger der israelischen Partnerstadt. Er und Just wollen im engen Austausch bleiben. Zu passender Zeit soll es einen persönlichen Kontakt zu Justs Amtskollegen Carmel Shama-HaCohen geben, ebenso zum Ersten Bürgermeister Roi Barzilai. Just: "In den nächsten Tagen wird zu prüfen und zu besprechen sein, wie wir als Partnerstadt und Freunde der Menschen in Ramat Gan helfen können." Das Bündnis "Weinheim bleibt bunt", dem auch der Ramat-Gan-Freundeskreis, die Stadt und der Stadtjugendring angehören, lädt für Donnerstag, 12. Oktober, 18 Uhr, zu einer Kundgebung am Mahnmal im Stadtgarten an der Ehretstraße ein, um gegen den Krieg und für die Menschen in Israel zu protestieren.