Weinheim. (RNZ) Das Miramar hat die für den heutigen Montag, 4. Dezember, angekündigte Informationsveranstaltung um eine Woche nach hinten verschoben. Das teilte der Sprecher des Bades am Mittag mit.

Seinen Angaben zufolge wird die öffentliche Vorstellung des Bauvorhabens mit Parkdeck und Hotel nun am nächsten Montag, 11. Dezember, 19 Uhr, in der Stadtbibliothek erfolgen. Die Verschiebung der Veranstaltung habe terminliche Gründe, teilte der Sprecher mit.

Update: Montag, 4. Dezember 2023, 13.27 Uhr

Miramar richtet Infoveranstaltung aus

Weinheim. (RNZ) Das Miramar veranstaltet am kommenden Montag, 4. Dezember, 19 Uhr, eine öffentliche Informationsveranstaltung in der Stadtbibliothek Weinheim, Luisenstraße 5/1. Im Verlauf des Abends will das Bad den aktuellen Planungsstand bei seinem Parkdeck- und Hotelprojekt vorstellen.

Die Geschäftsführung des Unternehmens ist anwesend. Die Moderation übernimmt der Sprecher des Miramar. Das Bad will den Abend auch nutzen, um sich mit Vorwürfen aus der Reihe der Bürgerinitiative "Naherholungsgebiet Waidsee" auseinanderzusetzen.

Zunächst soll es einen kurzen Vortrag zum Ablauf der Beratungen bis zur Entscheidung zur Aufstellung eines Bebauungsplans im Gemeinderat geben. Dann will sich das Miramar "eindeutig zu den Falschaussagen der Bürgerinitiative" positionieren.

Im Anschluss sind die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, Fragen zu stellen und in die sachliche Diskussion zu gehen.