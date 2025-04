Von Frederik Pauli

Weinheim. Vandalismus gegenüber Grünanlagen und Pflanzen erleben Städte immer wieder – dabei werden die Täter auch immer dreister. So auch am Weinheimer Stadteingang in der Prankelstraße. Nachdem vergangene Woche ein oder mehrere unbekannte Täter eine große Menge Salz an die blühenden Mandelbäume geschüttet haben (siehe unten), bangt die Stadt nun um deren Überleben: "So etwas habe ich in all meinen Jahren hier auch noch nicht erlebt", äußerte sich Roland Kern, Pressesprecher der Stadt Weinheim, am Dienstag im RNZ-Gespräch entsetzt über den Vorfall.

Besonderes Geschenk eines besonderen Serviceclubs

Die Bäume seien allerdings noch zu retten, betont Kern. Es sei positiv anzumerken, dass durch die mutwillige "Vergiftung" der Bäume keine weiteren Schäden entstanden sind. Ob es die vier Bäume überstehen, werde man allerdings erst im nächsten Frühjahr feststellen können. Durch reichliches Bewässern und gelegentliches Zurückschneiden der Äste bleibt zu hoffen, dass die Bäume auch in den nächsten Jahren Teil der städtischen Dekoration sind.

Insgesamt zehn Mandelbäume schmücken den südlichen Stadteingang an der Bundesstraße B 3. Die Stadt hatte die Bäume 2021 auf der Wiese am Eck zur Lortzingstraße mit der Unterstützung des Serviceclubs der Soroptimistinnen gepflanzt. Laut der amtierenden Präsidentin Cornelia Buchta-Noack hatten die Soroptimistinnen die Anschaffung der Bäume mit einer Geldspende unterstützt. Gepflanzt worden seien die Bäume letztlich in Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Stadt. Anlass der Bepflanzung des südlichen "Stadttors" war das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen der Dachorganisation Soroptimist International. Jeder der Mandelbäume symbolisiert ein Jahrzehnt des Bestehens des weltweiten Netzwerks berufstätiger Frauen, die andere Frauen unterstützen. Neben den Bäumen pflanzte man damals 100 Tulpenzwiebeln an. Auch das war ein Hinweis auf das Jubiläum. Die Soroptimistinnen in Weinheim haben sich bereits bei zahlreichen Aktionen in der Zweiburgenstadt eingebracht. Dabei gilt ihr Engagement besonders Frauen, die mit brachialen Mitteln angegangen werden: Von Stickeraktionen in Straßenbahnen bis hin zu Bierdeckeln in Kneipen nutzen die Mitglieder von Soroptimist Weinheim/Bergstraße viele Gelegenheiten, um auf Gewalt an Frauen aufmerksam zu machen und die Betroffenen zu erreichen.

Aber auch Aktionen anderer Organisationen wie die Orange-Days – eine jeden November neu aufgelegte Kampagne der Vereinten Nationen zur Beendigung von Gewalt an Frauen – oder die Alwine-Stiftung werden von den Soroptimistinnen unterstützt. Ziel ist jeweils auch, auf Missstände in der Gesellschaft aufmerksam zu machen, zum Beispiel auf Altersarmut, unter der ebenfalls vorwiegend Frauen zu leiden haben. Im Herbst machen die Soroptimistinnen im Shoppingcenter Weinheim-Galerie, auf Plakaten und zuletzt sogar mit einer Filmvorführung im Modernen Theater auf ihr Anliegen aufmerksam. "Read the signs!" ist auf ihren Plakaten zu lesen. Frei übersetzt: "Achtet auf die Anzeichen (häuslicher Gewalt)!".

Die zehn jungen Bäume waren dem Wetter der vergangenen Jahre schwer ausgesetzt. Dieses Jahr standen sie allerdings in voller Blüte, bis die Angestellten des Bauhofs schwarze Verfärbungen an Blättern und Ästen feststellten. Die Ursache war eindeutig: In einer Nacht- und Nebel-Aktion hatten Unbekannte große Mengen Salz an die Stämme von vier Bäumen gestreut. Nachdem Mitarbeiter der städtischen Grünflächenabteilung das Salz entfernt, die Erde ausgetauscht und die Äste zurückgeschnitten haben, fürchten sie nun um das Überleben der blühenden Visitenkarte Weinheims.

Update: Dienstag, 22. April 2025, 19.57 Uhr

