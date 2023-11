Von Günther Grosch

Weinheim-Lützelsachsen. Eine Torte zum Geburtstag, zur Hochzeit oder zum Jubiläum, einen Kuchen für den demnächst zu erwartenden Sonntagsbesuch oder Pralinen für die hilfsbereiten Nachbarn: Gründe und Gelegenheiten, etwas Süßes zu verschenken oder sich selbst und seiner Familie etwas Gutes zu gönnen, gibt es viele. In Charlotte Bauders Auftragskonditorei und Patisserie "Nicht nur Torten" in der ehemaligen Metzgerei von Georg Tietze finden Kunden für jeden Anlass genau das Richtige.

Am Samstag eröffnete die 29-jährige Konditormeisterin, die ihre Aus- und Weiterbildung im Café Erdmann (Hirschberg) und der Chocolateria Cacao von Peter Gärtner (Weinheim) absolvierte, ihren ersten eigenen Laden. Wobei man wissen muss: Charlotte Bauder ist nicht "irgendeine" Konditormeisterin, sondern die Enkelin von Emmi Bauder, geborene Schröder, der ersten Lützelsachsener Winzerkönigin von 1948.

Und so war es auch keine Überraschung, dass die 95-Jährige zum Gratulieren persönlich in der Weinheimer Straße 6 vorbeischaute. Setzt Charlotte Bauder doch mittlerweile in der fünften Generation eine in der Familie Schröder verwurzelte Tradition fort. Ururgroßvater Adam Schröder war es, der anno 1896 in der Sommergasse 62 Lützelsachsens erste Bäckerei, die "Bäckerei Schröder", eröffnet hatte.

Und worin liegt der Unterschied zwischen einem "Bäcker" und einer "Konditorin"? Bäcker in klassischem Sinne seien für Teigwaren wie Brot zuständig, "eine Konditorin ist eine ,Zuckerbäckerin für Süßwaren’", klärt Charlotte Bauder gegenüber der RNZ auf. Allerdings verschwimmen heute die Aufgabenbereiche, und so bieten die meisten Bäckereien ebenfalls Torten in ihrem Sortiment an.

Sich selbst sieht Charlotte Bauder deshalb auch eher als "Cake-Designerin", die die "theoretisch" an sie herangetragenen Wünsche ihrer Kunden bestmöglich in die Praxis umzusetzen versucht. Oft wissen viele auch nicht, dass Torten nur verkauft werden dürfen, wenn man einen Meistertitel trägt. "Man muss in der Handwerksrolle eingetragen sein", erklärt Charlotte Bauder. Und zeigt auf ihren Meisterbrief, der an prominenter Stelle den schmuck eingerichteten Verkaufsraum ziert. Die Meisterprüfung wird innerhalb der Konditoren-Innung abgelegt und wurde von der Handwerkskammer, in Charlotte Bauders Fall von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, abgesegnet.

Auf die Frage nach der Namensgebung "Nicht nur Torten" für ihre Konditorei kommt Lebensgefährte David Vincent ins Spiel. Der betreibt als Herrenausstatter in Hemsbach die Boutique "Nicht nur Männersache". Die Brücke von dem einen zum anderen war somit schnell geschlagen und drücke all das aus, was sie wolle und mache, so Charlotte Bauder.

Gefragt nach ihrem Lieblingskuchen muss sie nicht lange überlegen: "Saasemer Linzertörtchen mit (Schwarz-)Kirschen", kommt es wie aus der Pistole geschossen aus ihrem Mund. Was wiederum mit den vielen Kirschbäumen zusammenhängt, die schon ihre Vorfahren abernteten.

Abwechslungsreich zeigt sich beim Rundgang durch den Laden gleichfalls die Pralinenabteilung. In der die junge Konditormeisterin auch vor ausgefallenen Kreationen wie "Kakaonibs", "Passionsfrucht", "Nougat-Crêpe-Crunch", "Glühwein", "Spekulatius" und "Salz-Karamell" Fantasie an den Tag legt.

Geöffnet hat "Nicht nur Torten" vorläufig nur an Samstagen. Auf der Internetseite www.nichtnurtorten.de können Kunden aber schon jetzt jederzeit Anfragen zur Herstellung von Kuchen und Torten stellen. Stolz ist Charlotte in diesem Zusammenhang, dass sie als eine ihrer ersten Auftragstorten bereits eine Torte für eine Diamantene Hochzeit kreieren "und dafür jede Menge Lob und Komplimente" ernten durfte. Im neuen Jahr soll es dann in die Vollen gehen. Geplant ist zunächst eine Ausweitung der Öffnungszeit. Hinzu kommen sollen Patisserie- und Pralinenkurse sowie "vorerst noch als Zukunftsvision" eventuell auch ein Stehcafé zur weiteren Belebung des Geschäftes.

Lob nicht nur der Kundschaft für die am Samstag zur Eröffnung gereichten Pröbchen ("schmeckt nach mehr") zollten auch Lützelsachsens Ortsvorsteherin Doris Falter ("alles Gute und viel Erfolg") und Weinheims Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann. Er hob den Mut der jungen Frau zur Selbstständigkeit hervor, der nicht zuletzt für die Belebung des Ortsgeschehens wichtig ist. Stolz auf ihre die Familientradition weiterführende Tochter zeigten sich auch Charlottes Eltern Martina und Achim Bauder.

Info: Mit "Nicht nur Torten" dabei ist Charlotte Bauder demnächst auch vor der Winzerhalle auf dem Saasemer Weihnachtsmarkt am 17. Dezember.