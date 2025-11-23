Weinheim. (web) Harmlos oder gefährlich? Der Hund einer Nordstadtbewohnerin hat am Sonntag frei herumliegende Hackfleischköder gewittert. Das teilte die Hundehalterin der RNZ mit. Zunächst habe sie unter Blättern und Abfall verstecktes Hackfleisch auf einem Eckgrundstück im Langgassenweg festgestellt – gegenüber der an Langmaasweg und Bergstraße liegenden Moschee.

Als sie am Nachmittag erneut spazieren ging, erschnüffelte der Hund wieder Hackfleisch: am Zaun der Moschee. Sie informierte die Polizei. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass Beamte um 15.50 Uhr Fleisch sichergestellt hätten. Dieses war augenscheinlich unbehandelt. Ob das Fleisch auf Gift untersucht wird, sei Sache der zuständigen Fachdienstelle.