Liegen Giftköder in der Nordstadt?

Gegenüber der Moschee erschnüffelte ein Hund Hackfleisch - womöglich mit Gift besetzt.

23.11.2025 UPDATE: 23.11.2025 21:03 Uhr 22 Sekunden
Foto: dpa

Weinheim. (web) Harmlos oder gefährlich? Der Hund einer Nordstadtbewohnerin hat am Sonntag frei herumliegende Hackfleischköder gewittert. Das teilte die Hundehalterin der RNZ mit. Zunächst habe sie unter Blättern und Abfall verstecktes Hackfleisch auf einem Eckgrundstück im Langgassenweg festgestellt – gegenüber der an Langmaasweg und Bergstraße liegenden Moschee.

Als sie am Nachmittag erneut spazieren ging, erschnüffelte der Hund wieder Hackfleisch: am Zaun der Moschee. Sie informierte die Polizei. Ein Polizeisprecher bestätigte, dass Beamte um 15.50 Uhr Fleisch sichergestellt hätten. Dieses war augenscheinlich unbehandelt. Ob das Fleisch auf Gift untersucht wird, sei Sache der zuständigen Fachdienstelle.

