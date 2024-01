Weinheim. (RNZ) "Nie wieder ist jetzt." Unter diesem Motto und im Internet unter diesem Hashtag gehen in diesen Tagen in Deutschland Tausende von Menschen auf die Straßen. Die nach einem Geheimtreffen in Potsdam öffentlich gewordenen Gedanken der AfD einer Massen-Ausweisung von Menschen mit Migrationshintergrund haben die Bevölkerung aufgerüttelt.

Das Motto verweist darauf, dass solche menschenverachtenden Gedankenspiele auch vor der NSDAP-Machtübernahme in den 20er und 30er-Jahren bekannt waren – allerdings ohne eine breite Gegenbewegung. So etwas dürfe aber nicht mehr passieren, fordern die Akteure und Politiker.

Auch in Weinheim, wo das parteiübergreifende Bündnis "Weinheim bleibt bunt" seit Jahren gegen Rassismus und für eine offene Stadtgesellschaft ohne Diskriminierung steht, können die Menschen am Samstag auf die Straße gehen. "Weinheim bleibt bunt" ruft für Samstag, 20. Januar, 14 Uhr, auf dem Windeckplatz in der Fußgängerzone zu einer Kundgebung gegen Rassismus und für eine wehrhafte Demokratie auf. Es sprechen: Stadträtin Stella Kirgiane-Efremidou für "Weinheim bleibt bunt". Sie ist in Weinheim auch Sprecherin des Runden Tisches Integration und Mitglied im Internationalen Ausschuss, in der SPD wirkt sie als Bundesvorsitzende der AG Migration und Vielfalt.

Auch interessant Heidelberg: Über 80 Bündnisse demonstrieren am Samstag gegen rechts

Für die Stadt tritt Bürgermeister Andreas Buske auf, für den Verein "Begegnungsbrücke" Ahmet Yeter, für den Stadtjugendring dessen Zweiter Vorsitzender André de Sa Pereira, möglicherweise auch Jugendliche aus den Schulen. Dauer der Kundgebung ist etwa 30 Minuten. Jeder ist eingeladen!