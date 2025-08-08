Weinheim. (web) Bereits seit vorletztem Jahr betreuen Aktive aus der Weinheimer Hockey-Gemeinschaft die Kerwe-Rutsche. Diese bietet Feiernden die Gelegenheit, in hohem Tempo von der Fußgängerzone hinab ins Gerberbachviertel zu sausen.

Ziel der Hockey-Freunde ist bekanntlich, auch mithilfe von Spenden ein Großfeld auf dem Gelände des TSG-Waldstadions zu errichten. Damit soll Weinheim