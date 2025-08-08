Kerwe-Rutsche wurde schon aufgebaut
Rutschen für den guten Zweck: Der Rutschenbetrieb kommt dem Hockeyfeld-Projekt zugute.
Weinheim. (web) Bereits seit vorletztem Jahr betreuen Aktive aus der Weinheimer Hockey-Gemeinschaft die Kerwe-Rutsche. Diese bietet Feiernden die Gelegenheit, in hohem Tempo von der Fußgängerzone hinab ins Gerberbachviertel zu sausen.
Ziel der Hockey-Freunde ist bekanntlich, auch mithilfe von Spenden ein Großfeld auf dem Gelände des TSG-Waldstadions zu errichten. Damit soll Weinheim
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+