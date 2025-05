Weinheim. (frepa) An Feiertagen haben die meisten Geschäfte geschlossen, so auch viele Bäckereibetriebe. Wer allerdings am kommenden Donnerstag, an Christi Himmelfahrt, nicht auf seine Brötchen verzichten möchte, ist in der Zweiburgenstadt gut aufgehoben.

Denn wenn vor allem traditionelle Backstuben in der Umgebung, etwa die Bäckerei Höfer in Schriesheim oder die Bäckerei Stahl in Edingen, geschlossen haben, profitieren besonders Bäckereiketten von ihren Öffnungszeiten an Feiertagen.

Eine der Bäckereien, die am Feiertag geöffnet hat, ist die Bäckerei Otto Schall in der Weinheimer Hauptstraße. Hier können sich die Kunden und Kundinnen zwar nicht über das gewohnte Sortiment, aber über ein kleineres Angebot an Backwaren freuen.

Das Gleiche gilt für die beiden Bäckereien der Kette Görtz. Hier haben sowohl die Filiale in der Pappelallee in der Weststadt als auch die Zweigstelle an der Bundesstraße B3 in Lützelsachsen am kommenden Donnerstag geöffnet. Auch hier wird nur mit dem "Sonntagssortiment" geworben.

"Dieses Sortiment umfasst ein kleineres Angebot an Broten und Süßwaren, aber der Andrang ist eben besonders groß an Feiertagen, sodass es sich lohnt", so ein Mitarbeiter der Bäckerei.

Hungrige können sich neben der Bäckerei Görtz ebenfalls auf das Angebot an Backwaren verlassen, das es im Bäckereicafé Hug an der Bensheimer Straße gibt. Hier erwartet die Kundschaft – anders als bei den anderen Bäckereien – das gewohnte Sortiment.