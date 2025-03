Von Philipp Weber

Weinheim. Erster Bürgermeister Andreas Buske ging mit breiter Brust in die Debatte. Es habe sich gelohnt, die Vergabe von Grundstücken im Gewerbegebiet "Nord" anspruchsvoll zu gestalten, erklärte er am Mittwoch im Gemeinderat. Dort stand die Zuteilung von weiteren fünf Flurstücken an. Mit jetzt um die 30 vergebenen Flächen ist das Gebiet so gut wie voll.