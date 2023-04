Von Julian Baum

Weinheim. Viele Menschen, wechselhaftes Wetter und der Duft nach frittiertem Fisch: Wer an Karfreitag den Hammerweg entlang kam, stieß auf ein Spektakel, das sich Jahr für Jahr aufs Neue bietet. Der Badisch Unterländer Angelsportverein hatte zum Backfischessen eingeladen. Junge Eltern schoben ihre Kinderwagen zur Einkehr aufs Vereinsgelände, Spaziergängerinnen und Spaziergänger strömten zunächst in Scharen herbei und zur Mittagszeit wieder vom Vereinsgelände fort – beladen mit körbeweise Zander, Seelachs und Räucherforelle, die zu Hause verspeist wurden.

Das Backfischessen am Karfreitag hat Tradition, wusste Mesut Özcan, der erste Vorsitzende. 1892 in Heidelberg gegründet, siedelten die Angelsportfreunde 80 Jahre später an den Waidsee um. Im Jahr 1975 feierten sie ihr erstes Backfischessen am Karfreitag, das sich über die Jahre zu einem wahren Gästemagnet entwickelt hat. Das 50. Jubiläum ist in Sichtweite – obwohl in den Jahren 2020 und 2021 die Tradition pausieren musste.

Umso glücklicher zeigte sich Özcan, dass auch in diesem Jahr wieder "Höllen-Betrieb" herrschte, dem sich 40 Helferinnen und Helfer tapfer entgegenstellten. "Seit letztem Samstag laufen die Vorbereitungen", erklärte er, und die hatten es in sich: Bestuhlung für bis zu 1500 Personen, 1200 Portionen Filet waren kalkuliert, 800 Portionen Bratwurst, Pommes und Calamares.

Was ihm indessen Sorgen bereitet hatte: "Die Preise sind exorbitant gestiegen." Für Speiseöl zum Beispiel: Ganze 400 Liter benötigten die Angelsportfreunde für das Fest. Auch andere Lebensmittelpreise seien stark angestiegen, zum Teil um bis zu 20 Prozent. "Auch wenn wir ein gemeinnütziger Verein sind, müssen wir die Kosten decken." Dass die Preiserhöhungen an die Gäste weitergegeben wurden, schien diese indes nicht zu beirren. "Ich bin absolut zufrieden", lautete Özcans Zwischenfazit am Mittag.

Von 10 Uhr an gaben die Angelsportfreunde den Fisch aus und verkauften Getränke. Auch Yannick Preuß, Angelsportfreund an der Bonkasse, zeigte sich zufrieden. "Die Schichten sind superorganisiert, aber wir greifen ja auch auf einige Jahre Routine zurück", gab er an. Die Leute, die das Backfischessen kennen, nehmen längere Wartezeiten gern in Kauf, so sein Eindruck. "Es empfiehlt sich, Sammelbestellungen zu machen, dann geht alles etwas schneller", riet er.

An einem Ende der Schlange begegnete die RNZ einem Gast, der gerade telefonierte. Er habe sich mit seiner Frau kurzgeschlossen, erklärte er im Anschluss. Der Tipp, den Preuß zuvor gegeben hatte, schien weithin bekannt, und auch die Aufgabenteilung familienintern lief rund. "Ich komme ursprünglich aus Weinheim, ...