Vor diesem Hintergrund plädierte er zum einen energisch dafür, auch die alte Schweitzer-Schule baulich zu ertüchtigen und zur Unterbringung von Menschen zu nutzen. Denn die Zeit drängt, und die Maßnahmen im Gorxheimer Tal und in Sulzbach dürften sich bis 2024 beziehungsweise 2026 hinziehen. Wer die Belegung von Sporthallen verhindern wolle, müsse der Ertüchtigung der früheren Grundschule zustimmen, mahnte Just. Denn dort geht’s schneller: Die Schweitzer-Schule könnte ab Ende 2023 genutzt werden, die Bach-Schule schon einige Monate früher.

Definitiv beschlossen ist nun auch die Unterbringung von 94 Menschen im Nordflügel der früheren Albert-Schweitzer-Grundschule . Außerdem wurde die Verwaltung beauftragt, die Bebauung des längst beschlossenen Unterbringungsstandorts am Sulzbacher Schleimweg voranzutreiben. Doch dies reicht nicht, um alle unterzubringen. Zumal zu den 347 Flüchtlingen, die der Rhein-Neckar-Kreis der Kommune zur Anschlussunterbringung zuweist, weitere Personen hinzukommen. Laut OB Just müssen rund 45 Menschen, die noch in der früheren Jugendherberge an der Breslauer Straße leben, bis zum Herbst dieses Jahres eine andere Unterkunft bekommen. Die Herberge soll abgerissen und neu gebaut werden. Und dann ist noch mit einem Aufkommen an Bürgern zu rechnen, die obdachlos werden und ebenfalls untergebracht werden müssen. Alles in allem rechnet Just mit 400 bis 450 Menschen.

Weinheim. Die Stadt ist der Erfüllung ihrer Aufgabe, im laufenden Jahr 347 Flüchtlingen unterzubringen, ein Stück näher gekommen: Der Gemeinderat stimmte am Mittwoch einer Reihe weiterer Maßnahmen zu, mit deren Hilfe die Menschen im Zuge der Anschlussunterbringung in wetterfesten Gebäuden unterkommen. Bereits vor der Sitzung standen einige Inhalte des Unterbringungspakets fest: So hatte der Gemeinderat die Erweiterung der Containeranlage im Gorxheimer Tal um 40 weitere Plätze bereits im Januar beschlossen. Auch der Unterbringung von 45 Menschen in Pavillon 3 der früheren Johann-Sebastian-Bach-Schule hatten die Fraktionen im Verlauf der letzten Monate ihr Einvernehmen erteilt. Vom Tisch ist dagegen die Schaffung weiterer (weniger) Plätze durch eine Belegung der bisher vom Arbeitskreis (AK) Asyl genutzten Begegnungs- und Kursräume. Hiergegen hatte es Widerstände gegeben.

Von Philipp Weber

Um weitere Menschen unterbringen zu können, gab es weitere Beschlüsse: So votierte das Gremium dafür, eine Standortfindungskommission einzusetzen. Diese soll weitere Standorte zur Unterbringung Geflüchteter prüfen und aus Fraktionsvertretern, Ortsvorstehern, Fachleuten aus der Verwaltung und Aktiven des AK Asyl bestehen. Außerdem stimmte der Gemeinderat der befristeten Einstellung zweier Vollzeit-Mitarbeiter zu. Diese sollen sich den privaten Wohnungsmarkt vornehmen, um Vermieter und Mieter zusammenzubringen. Wobei eine Stelle eher technisch und die andere eher verwaltungsrechtlich ausgerichtet sein soll. Die Beschlüsse für das Vorantreiben des Standorts Schleimweg und der Einsetzung der Kommission fielen einstimmig. Bei der Belegung der Albert-Schweitzer-Schule stimmte die CDU-Fraktion mit Nein. Die Christdemokraten plädierten dafür, die frühere Schule abzureißen und das Gelände künftig für preisgünstigen Wohnraum zu nutzen. Als Alternative nannten sie den Bau einer weiteren Containersiedlung, eventuell auf dem früheren Sportplatz der TSG Weinheim. Die übrigen Fraktionen und der OB sahen dies anders – selbst wenn man der CDU in der Sache folgte, wären Containermodule gar nicht so rasch verfügbar – und stimmten für die Nutzung der Schweitzer-Schule. Die beiden "Kümmerer", die bei der Suche nach Privatwohnungen helfen, erhielten nur Ja-Stimmen. Allerdings enthielten sich die Räte der FDP ihrer Stimmen.

Eine Pressemitteilung des CDU-Ortsverbands Weinheim, die sich sehr kritisch mit der Unterbringung von Menschen in der Schweitzer-Schule befasste, war nicht mit der CDU-Fraktion abgestimmt. Das betonte Stadtrat Thomas Ott.

Weinheim. (web) Humanität und Zusammenhalt müssen trotz enormer Herausforderungen weiter im Vordergrund stehen. Das betonten am Mittwoch mehrere Fraktionsredner, als es um die Anschlussunterbringung geflüchteter Menschen ging. Hier einige Fakten zu der Thematik.

> Flüchtlingsunterbringung, der Status quo: Nach Angaben der Stadt leben 438 geflüchtete Menschen in städtischen Wohnungen, 19 in zu Unterbringungszwecken angemieteten Privatwohnungen. Hinzu kommen die festen Unterkünfte, die die Stadt im Zuge des Flüchtlingszugangs der Jahre 2015 und 2016 bauen ließ oder vom Rhein-Neckar-Kreis übernahm. Dies sind die Standorte Händelstraße und Klausingstraße (Weststadt), am Sandlochsportplatz (Lützelsachsen), am Steinbrunnen (Hohensachsen), am Seeweg (Ofling) sowie in an der Ortsrandstraße Süd in Oberflockenbach. Nach Angaben der Verwaltung hat die Stadt in jenen Jahren 16,2 Millionen Euro investiert. In der Zuständigkeit des Rhein-Neckar-Kreises befinden sich bis heute die Gemeinschaftsunterkünfte Ebert-Park-Hotel (108 Bewohner) und Heppenheimer Straße (38).

> Beschlossene Maßnahmen für die Zukunft: Um kurzfristig reagieren zu können, gibt es nur wenige Puffer, so könnten bis November noch weitere 25 Personen in der alten Jugendherberge unterkommen. So richtig los geht es im dritten Quartal mit der Belegung der Bach-Schule (45 Menschen), am Jahresende folgt die Schweitzer-Schule (94), 2024 die Erweiterung der Container-Anlage im Gorxheimer Tal (40). Mit dem Sulzbacher Schleimweg (72) dürfte es mindestens bis 2026 dauern. Die Kosten für die Container liegen bei 1,5, die für den Bau am Schleimweg bei rund fünf Millionen Euro. Eine Kommission wird weitere Standorte finden müssen.

> Obdachlosigkeit: Städtischen Angaben zufolge leben 79 von Obdachlosigkeit Betroffene in städtischen Wohnungen, 41 in angemieteten Wohnungen. Auch hier gibt es einen kleinen Spielraum für Notfälle.