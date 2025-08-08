Gericht stoppt Gewerbegebiet "Hintere Mult"
Kritiker feiern einen "Etappensieg". Der Stadt wird untersagt, das Bebauungsplan-Verfahren weiterzuführen, bis über das Bürgerbegehren entschieden ist.
Von Philipp Weber
Weinheim. Kommt es in Weinheim nun doch noch zu einem Bürgerentscheid über die Erschließung der Hinteren Mult? So weit ist es zwar noch nicht; aber die Kritiker der dort geplanten gewerblichen Erschließung haben einen juristischen Teilerfolg erzielt.
So hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe dem Eilantrag mehrerer Kläger stattgegeben und das 2023
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+