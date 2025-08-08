Freitag, 08. August 2025

Plus Weinheim

Gericht stoppt Gewerbegebiet "Hintere Mult"

Kritiker feiern einen "Etappensieg". Der Stadt wird untersagt, das Bebauungsplan-Verfahren weiterzuführen, bis über das Bürgerbegehren entschieden ist.

08.08.2025 UPDATE: 08.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 39 Sekunden
Landwirte und Bodenschützer protestierten in den letzten Jahren mit Wegweisern zu freien Gewerbeflächen und Leuchtmarkierungen des strittigen Geländes gegen das Gewerbevorhaben. Archivfoto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Kommt es in Weinheim nun doch noch zu einem Bürgerentscheid über die Erschließung der Hinteren Mult? So weit ist es zwar noch nicht; aber die Kritiker der dort geplanten gewerblichen Erschließung haben einen juristischen Teilerfolg erzielt.

So hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe dem Eilantrag mehrerer Kläger stattgegeben und das 2023

