Weinheim. (RNZ) Im Rahmen des Weinheimer Kultursommers soll ein inklusives Programm etabliert werden. Das kostenlose Festival "Fair All" legt besonderen Fokus auf ein inklusives Konzept. Sowohl Menschen mit Behinderung als auch Menschen ohne Einschränkungen treten auf. Organisator ist das Pilgerhaus Weinheim, eine Jugend- und Eingliederungshilfeeinrichtung. Einige der Bands sind schon aus den drei vorherigen Jahren bekannt. Doch auch neue Gruppen stehen auf dem Programm. So feiert zum Beispiel der Heidelberger Beschwerdechor sein Debut auf dem "Fair All". Doch auch die Bluesrock-Band "The Paraberries" oder die Rockband "The Cool Chickpeas" sind dabei. Mit poppigem Flair ergänzen "The Different Stars" die Zusammenstellung. Für Liebhaber des Souls könnte der Auftritt von "Sweat – The urban soul project" interessant sein. Den Auftakt macht der Chor der Friedrich Grundschule.

Neben dem musikalischen Programm bietet die Veranstaltung Torwandschießen, Kinderschminken und einen Stand der inklusiven Nähmanufaktur Blauherz.

Info: Samstag, 5. Juli, ab 14 Uhr, Schlosspark, Rote Turmstraße 28, Weinheim. Eintritt frei.