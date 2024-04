Von Philipp Weber

Weinheim. Die von der TSG Weinheim angestrebte Erweiterung des Hector-Sport-Centrums (HSC) hat die erste Hürde genommen. Der Gemeinderat fasste am Mittwoch den Aufstellungsbeschluss für einen entsprechenden Bebauungsplan. Außerdem beschloss das Gremium, die für die Erweiterung benötigte städtische Fläche per Erbbaurecht an die TSG zu vergeben. Diese