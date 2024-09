Weinheim-Lützelsachsen. (RNZ) "Bei diesem Einsatz zeigte sich einmal mehr, wie wichtig es ist, dass Menschen einander beistehen und Erste Hilfe leisten", erklärt Weinheims Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach. Er bezieht sich auf einen Unfall, der am Samstagnachmittag in der Straße Zum Lindenbrunnen geschehen ist. Aus noch ungeklärten Gründen war dort gegen 15 Uhr ein Auto umgekippt. Die Fahrerin wurde eingeschlossen.

Noch ehe die Wehr eintraf, verschafften sich Ersthelfer Zugang zum Inneren des Fahrzeugs und betreuten die leichtverletzte Fahrerin, ebenso wie der hinzueilende Rettungsdienst. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug unter anderem gegen ein weiteres Wegrutschen in der steilen Straße. Über das Heck verschaffte man sich einen Zugang, sodass sich die Autofahrerin und ein Ersthelfer mithilfe von Feuerwehr und Rettungsdienst befreien konnten. Die Fahrerin kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Mittelbach lobt die Ersthelfer: Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hätten sie bereits einen wichtigen Beitrag geleistet. "Leider ist das keine Selbstverständlichkeit." So seien die anfahrenden Lützel- und Hohensachsener Einsatzkräfte in der Straße In der Steig von einem Motorradfahrer mit einer Scheibenwischer-Geste vor dem Kopf empfangen wurden.