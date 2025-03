Von Philipp Weber

Weinheim. Es gibt ein Konzept, aber keine absolute Sicherheit: Nachdem der Schutz von Großveranstaltungen in Weinheim in den letzten Wochen wieder und wieder angesprochen worden war, hat sich Oberbürgermeister Manuel Just in dieser Woche auch im Gemeinderat dazu geäußert.

Im Zuge einer Beschlussfassung über drei verkaufsoffene Sonntage im Jahr