Weinheim. (RNZ) Es sind gute Nachrichten für die Stadtentwicklung und das soziale Leben in Weinheim: Die Stadt hat am Montag im Notariat den ersten Kaufvertrag für eines der vier großen Investorengrundstücke im Baugebiet Allmendäcker mit dem Dossenheimer Bauträgerunternehmen Conceptaplan abgeschlossen. Oberbürgermeister Manuel Just und Bürgermeister Andreas Buske nahmen den Termin gemeinsam wahr, seitens des Investors waren aus der Geschäftsführung Thomas Grimann und Steven Friedewald ihre Vertragspartner.

Von der Beurkundung werde ein positives Signal an die weiteren Investoren ausgehen, die mit der Stadt um drei weitere Baufelder verhandeln. Man sei in guten Gesprächen, bestätigte Bürgermeister Andreas Buske, er rechne ebenfalls mit einem Abschluss in den nächsten Monaten. OB Just ist sicher, "dass nun der Durchbruch gelungen ist". Tatsächlich gestaltete sich die Vergabe der Investoren-Felder im Neubaugebiet am Waidsee in den vergangenen Jahren schwieriger als geplant. Das war doppelt ärgerlich, weil die Stadt schon im Bebauungsplan 2017 einen Schwerpunkt auf sozialen und preisgedämpften Wohnungsbau legte.

Politisch wurde dieses Ziel in einem Ratsbeschluss zementiert, mit dem die Stadt auf eine Einnahmemaximierung beim Verkauf der kommunalen Bauplätze verzichtet, weil die Investoren verpflichtet wurden, den sozialen und preisgedämpften Wohnungsbau zu errichten. "Die Stadt verzichtet auf gut 3,5 Millionen Euro an Einnahmen, das ist uns der soziale Wohnungsbau in einer Stadt mit einem sehr angespannten Wohnungsmarkt wert", so Just.

Allerdings zogen fast zeitgleich mit dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes 2018 dunkle Wolken am Himmel der Baukonjunktur auf, sodass die im Vergabeverfahren siegreichen Projektentwickler zurückhaltend wurden. Weitergehende Abstimmungen führten zu einer Änderung des Bebauungsplans 2022/23. Dennoch zogen Investoren zurück, andere rückten nach. Unterdessen wuchs der Druck auf dem Markt für soziales Wohnen. "Vielen Dank, dass Sie sich persönlich so stark eingebracht haben", erklärte nun Conceptaplan-Vorstand Grimann bei der Beurkundung gegenüber dem OB. Die eingereichte Bauvoranfrage hat die wichtigesten Fragen in Kürze geklärt, und nun wird ein Bauantrag folgen. "Von unserer Seite aus kann das ganz schnell gehen", kündigte Buske an.

Die Stadt gibt an das Unternehmen 5500 Quadratmeter an Grundstücken ab. Darauf sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit vier Vollgeschossen und ein Staffelgeschoss entstehen, in denen die Stadt zum Teil Mieterbenennungsrechte für Wohnungen besitzt. Die Quadratmetermiete darf den vom Rhein-Neckar-Kreis festgelegten Mietzins für Sozialwohnungen nicht überschreiten, bei preisgedämpftem Wohnraum darf die Überschreitung nur einen Euro pro Quadratmeter betragen. Conceptaplan errichtet zudem zehn Reihenhäuser und ein Doppelhaus. Im städtischen Haushalt 2025 sind 6,4 Millionen Euro aus dem Verkauf von Grundstücken im Gebiet Allmendäcker vorgesehen.

In Summe entstehen an günstigem Wohnraum derzeit im alten GRN-Areal etwa 70 Wohnungen, in den Allmend­äckern mittelfristig 80 bis 90 (zuerst die 23 in Baufeld 5) und auf dem Areal der Hildebrandschen Mühle langfristig weitere 80 Wohnungen. Buske betont aber auch die Rolle des Landes: "Wichtig ist, dass den Investoren weiter ausreichend Mittel aus der Landeswohnraumförderung zugeteilt werden, da die Kosten in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind."