Weinheim. (RNZ) Er ist in die Jahre gekommen, der Pausenhof der Pestalozzi-Grundschule. Heutzutage haben Kinder, Eltern und Lehrkräfte mehr Wünsche an einen Schulhof: Vor allem mehr Grün. Aus diesem Grund packt die Weinheimer Verwaltung in den nächsten Wochen einen Umbau des Hofes der größten Innenstadt-Grundschule an.

Es werden Spielflächen entstehen, ein kleines Fußballfeld,