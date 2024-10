Weinheim-Sulzbach. (RNZ) Am Samstag wurde der Feuerwehrball der Abteilung Sulzbach mit einem neuen Konzept gefeiert: Erstmals fand der Ball, der zu einer beliebten Tradition geworden ist, im Gemeindezentrum statt. Neben den Feuerwehrangehörigen und Vertretern der Lokalpolitik waren auch viele Bürger zum Abend voller Ehrungen, Musik und Geselligkeit gekommen.

Unter der Leitung von Stabführer Rudi Neumann begann dieser mit einem musikalischen Auftakt des Spielmannszugs der Abteilung Sulzbach. Kommandant Patrick Sommer begrüßte die Gäste und dankte seinen Kameraden für ihren unermüdlichen Einsatz. Ein besonderes Lob richtete er an die Partner und Familien, die oft auf ihre Angehörigen verzichten müssen, wenn diese im Einsatz sind: "Ohne Ihre Unterstützung wäre unser Dienst nicht möglich."

Er hob auch die Vielfalt innerhalb der Abteilung hervor, die von der Kinder- und Jugendfeuerwehr über die aktive Wehr bis hin zur Altersmannschaft reicht. Der Spielmannszug und das Seelsorgeteam ergänzen diese Gemeinschaft, die von Solidarität und Zusammenarbeit geprägt ist. Sommer dankte zudem Ortsvorsteher Frank Eberhardt für die stets gute Kooperation und lobte die Sulzbacher für ihr Vertrauen in die Feuerwehr – ein Zeichen der Wertschätzung, das in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich sei.

Ein emotionaler Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen verdienter Feuerwehrmitglieder. Für zehn Jahre aktiven Dienst wurde Feuerwehrmann Marc Jannis Müller ausgezeichnet. Hauptfeuerwehrfrau Florentine Gosdzik erhielt eine Ehrung für 20 Jahre, Hauptfeuerwehrfrau Beate Mandel für 30 Jahre und Oberfeuerwehrmann Peter Stephan für 40 Jahre. Eine besondere Ehre war es, Oberfeuerwehrmann Hermann Gahai und Oberfeuerwehrmann Olaf Mayer für bemerkenswerte 50 Jahre im Feuerwehrdienst auszuzeichnen.

Auch der Nachwuchs wurde nicht vergessen: Jugendwart Renzo Sgobbio berichtete stolz von 18 Jugendlichen in der Jugend- und zehn Kindern in der Kinderfeuerwehr. Sgobbio dankte den ausgeschiedenen Jugendwarten Marius Müller und Julian Weber für ihre Arbeit, ebenso den Helfern Karsten Fath, Amelie Schwöbel, Matteo Sgobbio und Angela Keller, die bei der Betreuung der Kinder und Jugendlichen unterstützen.

Die stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwartin Alexandra Jeck ehrte anschließend die Betreuer der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Marc Jannis Müller, Nicolas Mohr und Steffen Schmitt wurden mit der Ehrenmedaille in Bronze der Jugendfeuerwehr des Rhein-Neckar-Kreises ausgezeichnet. Florentine Gosdzik, Denise Sgobbio und Renzo Sgobbio erhielten diese Auszeichnung in Silber, während Claudia Fath die goldene ans Revers geheftet bekam.

Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach berichtete von der Delegiertenversammlung des Landesverbandes Baden-Württemberg. Dabei wurde der langjährige Sulzbacher Feuerwehrmann Hans-Joachim Gottuck für seine Verdienste im Feuerwehrwesen zum Ehrenmitglied des Landesfeuerwehrverbands ernannt. Eine besondere Geste war die Gratulation zu seinem 65. Geburtstag von Anfang Oktober. Ihm wurde ein Geschenkkorb überreicht, und auch Rudi Neumann überbrachte im Namen des Spielmannszugs seine Glückwünsche an das langjährige Mitglied.

Neben den Feierlichkeiten gab es für die Abteilung Sulzbach auch am selben Tag noch eine Übung des Wasserförderzugs in Gaiberg, an der einige von ihr teilnahmen. Das Sulzbacher Löschfahrzeug für den Katastrophenschutz ist ein zentraler Bestandteil des Zugs, und regelmäßige Übungen sind notwendig, um im Ernstfall perfekt zusammenarbeiten zu können. Außerdem organisierte der Förderverein der Abteilung die alljährliche Feuerlöscherprüfung – ein Service, den viele Bürger gern annahmen.

Nach dem offiziellen Teil des Abends übernahm "DJ Maddin" das Zepter und sorgte mit seiner Musikauswahl neben der "Caribbean Bar" für ausgelassene Stimmung. Der Feuerwehrball bot erneut die Gelegenheit, nicht nur die Kameradschaft zu pflegen, sondern auch die Gemeinschaft mit den Bürgern zu stärken – ein Zeichen dafür, wie eng die Feuerwehr mit ihrem Ort verwurzelt ist.