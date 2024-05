Von Philipp Weber

Weinheim. Massen von Studenten in der Stadt, und das ohne Hochschule im Ort: Seit Christi Himmelfahrt wird Weinheim wieder von den Angehörigen von rund 60 Studentenverbindungen aus zwei Dutzend Universitätsstädten bevölkert. Der Dachverband Weinheimer Senioren-Convent (WSC) richtet auf der Wachenburg seine jährliche Weinheim-Tagung aus. An Christi Himmelfahrt erkundeten viele der Studenten und Alten Herren aus dem Weinheimer Verband Alter Corpsstudenten (WVAC) die Altstadt und kehrten in eines der Restaurants ein. Die Stadt Weinheim richtete für die Spitzen der beiden Dachverbände einen Empfang im Rathaus aus. Oberbürgermeister Manuel Just hieß die Gäste willkommen.

Dafür revanchieren sich die Studenten an diesem Samstag: Nach dem Tagungshöhepunkt auf der Burg ziehen sie gegen 21.30 Uhr in einem Fackelzug in die Innenstadt. Auf dem Marktplatz endet die Tagung mit einem Großen Zapfenstreich, den Jahr für Jahr auch zahlreiche Nicht-Corporierte verfolgen. Dem WSC gehören vorwiegend Studenten an Technischen Hochschulen an. Studenten und Alte Herren hatten sich Weinheim schon 1864 für jährliche Tagungen herausgesucht, wohl wegen der zentralen Lage zwischen den Hochschulstandorten Karlsruhe, Stuttgart, Hannover und Zürich.

Aus Plänen zum Bau einer Gedenkstätte, an der der gefallenen Corps-Angehörigen des Krieges von 1870/71 gedacht werden sollte, wurde über Jahrzehnte hinweg die heutige Wachenburg. Sie ist die höher gelegene von Weinheims zwei Burgen und die jüngste an der Bergstraße.

Weinheim und die Corps bilden eine Symbiose. Deshalb stehen jedoch nicht alle Zweiburgenstädter den Verbindungen vorbehaltlos gegenüber. Kritik geäußert wird an den in Studentenverbindungen verbreiteten Trinkritualen und dass die "Weinheimer" Corps keine Frauen als Mitglieder aufnehmen. Eigenen Angaben zufolge tragen die Corps Couleur und stehen zur Mensur. Intern werden Entscheidungen demokratisch getroffen, in puncto Religion und Weltanschauung gilt das Toleranzprinzip.

Update: Donnerstag, 9. Mai 2024, 19.32 Uhr

Die Corps-Studenten kommen

Der Höhepunkt des Besuchs ist am Samstag, 11. Mai; für die Öffentlichkeit gibt es ab 21.30 Uhr den Fackelzug von der Wachenburg mit Großem Zapfenstreich auf dem Marktplatz. Am Himmelfahrtstag empfängt OB Manuel Just die Studenten im großen Sitzungssaal des Rathauses.