Von Philipp Weber

Weinheim-Oberflockenbach. Großer Brandeinsatz, niedrige Temperaturen: Rund 80 Kräfte der Feuerwehren aus Weinheim und Schriesheim haben bei Eiseskälte am Montagabend einen Dachstuhlbrand in Steinklingen bekämpft. Dort brannte es im Vereinsheim der Kultur- und Sportvereinigung (KSV). In dem Gebäude befand sich der Pächter, der sich selbst retten konnte. Auch die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Die Polizei bezifferte den Schaden in einer ersten Einschätzung auf rund 100.000 Euro.

Ob es bei diesem Betrag bleibt? Kurt Jäger, Stadtrat der Freien Wähler und Zweiter Vorsitzender des Vereins, hat da seine Zweifel. "Für die Kultur- und Sportvereinigung ist das eine Katastrophe", sagte er am Dienstag im RNZ-Gespräch. Die KSV hatte erst im vergangenen Jahr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Das Vereinsdomizil – Baujahr 1993 – hatten die Mitglieder in Eigenleistung errichtet. "Wenn man dann sieht, wie ein erheblicher Teil davon in Flammen aufgeht, können einem die Tränen kommen", so Jäger.

"Rose" und "Suppenschüssel" versorgten die Einsatzkräfte

Trotzdem ist für ihn die Hauptsache, dass kein Mensch zu Schaden kam: "Steine und Ziegel kann man ersetzen, Leben nicht." Die Ursache des Brandes ist noch nicht ermittelt. Jäger und seine Mitstreiter dürfen die betroffenen Räume nicht betreten, ehe diese offiziell begutachtet sind. Auf dem Dorf lässt es sich jedoch kaum vermeiden, dass hier und da Spekulationen ins Kraut schießen. "Wir warten die Ermittlungsergebnisse aber ab", betont Jäger.

Natürlich dauert es jetzt noch eine ganze Weile, bis der Gutachter seine Arbeit gemacht hat und der Schriftverkehr mit den Versicherungen abgeschlossen ist. Vorher können die Reparaturarbeiten nicht beginnen. Der Zimmereibetrieb Kilian hat das kaputte Dach aber provisorisch abgedichtet, um das Haus vor Wind und Wetter zu schützen. In den betroffenen Räumen habe der Pächter Gastronomie-Artikel gelagert, so Jäger. Außerdem gab es dort Boiler und die Personaltoilette.

Für die Feuerwehren war es ein größerer und herausfordernder Einsatz, berichtet Weinheims Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach in einer Mitteilung sowie im RNZ-Gespräch. Nicht zuletzt die Oberflockenbacher Gastronomen und Vereine hätten die Feuerwehrleute jedoch auf vorbildliche Weise unterstützt, beschreibt er die besseren Seiten des Dorflebens.

Der Einsatz begann um kurz nach 20 Uhr. Die Feuerwehrabteilungen Oberflockenbach, Rippenweier, Ritschweier und Stadt rückten in die Straße "Zum Hainbusch" aus. Ihnen war ein Dachstuhlbrand gemeldet worden. Der Oberflockenbacher Abteilungskommandant Sven Hufnagel und sein Team waren als Erste am Ort des Geschehens. Ein Trupp ging mithilfe von Atemschutzgeräten voran, während weitere Löschfahrzeuge aus den Nachbardörfern Rippenweier und Ritschweier eintrafen.

Auch diese stellten Atemschutztrupps und bauten eine Wasserversorgung von der Oberflockenbacher Straße zur Einsatzstelle auf. Feuerwehrsprecher Mittelbach erklärt im RNZ-Gespräch, dass die Wasserversorgung zwar noch machbar war, man die abgelegene Lage des Vereinsdomizils aber schon bemerkt habe. Vom Hydranten bis zu den Löschfahrzeugen waren rund 250 Meter zu überwinden. Von den Fahrzeugen bis zum Brandherd noch mal etwa 25 Meter.

Angehörige der Feuerwehrabteilung Stadt wiederum brachten die Drehleiter in Stellung und löschten von außen. Dazu mussten sie die Dachziegel zumindest zum Teil entfernen, sonst hätte das Löschwasser zu wenig bewirkt. Auch Weinheims Feuerwehrkommandant Bernd Meyer und der stellvertretende Stadtbrandmeister Thomas Keller waren vor Ort.

Zunächst dehnte sich das Feuer aus und bedrohte den ganzen Dachstuhl. Daher forderten die Weinheimer Brandschützer eine weitere Drehleiter von der Feuerwehr Schriesheim an. "Der Einsatz hätte durchaus einen anderen Verlauf nehmen können", erklärt Wehrsprecher Mittelbach. Doch die "Löschangriffe" von innen wie von außen zeigten Wirkung. Die Besatzung der zweiten Leiter aus Schriesheim musste nicht eingreifen. Trotzdem zogen sich die Nachlöscharbeiten bis weit nach Mitternacht.

Für die Kräfte war es kein leichter Einsatz, denn sie kämpften auch gegen eisige minus sieben Grad. Aufnahmen der Wehr belegen, dass das Löschwasser sogar an den Helmen festfror. Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofs brachten Streusalz. Die Gastronomiebetriebe "Suppenschüssel" und "Zur Rose" gingen ebenfalls auf die Anrufe der Feuerwehr ein und unterstützten die Einsatzkräfte mit heißen Getränken und Essen. Mitarbeiter der Stadtwerke Weinheim nahmen das Brandhaus vom Stromnetz.

Auch die Profis eines Rettungsdiensts waren vor Ort, um bei Bedarf rasch eingreifen zu können. Die Polizei war mit zwei Streifenwagen angerückt. Während der Löscharbeiten war die Oberflockenbacher Straße voll gesperrt, was die Buslinie 682 beeinträchtigte.

Die Feuerwehr war auch logistisch gefordert. Die Einsatzkräfte brauchten Material und frische Kleidung, die beschafft wurde. Mitglieder des nahe gelegenen Schützenvereines "SSV Eichelberg 1953" öffneten ihr Vereinshaus, damit sich die Einsatzkräfte aufwärmen konnten.

Update: Dienstag, 9. Januar 2024, 19.40 Uhr

Feuer in Vereinsgaststätte in Steinklingen

Weinheim. (pol/mare/msc) Am Sportplatz in Weinheim-Steinklingen hat am Montagabend gegen 20 Uhr eine Vereinsgaststätte in der Straße "Zum Hainbusch" gebrannt.

Feuerwehr und Polizei waren wegen des Brandes in der Vereinsgaststätte am Abend im Einsatz. Das Feuer konnte von der Wehr gegen 21.15 Uhr gelöscht werden, der linke Teil des Dachstuhls brannte jedoch komplett aus. Die Feuerwehr deckte das Dach noch ab, um Glutnester abzulöschen.

Das Feuer brach ersten Erkenntnissen zufolge in einer Wohnung über der Gaststätte aus.

Vor Probleme stellte die Feuerwehr auch die Kälte. Bei bis zu 7 Grad unter dem Gefrierpunkt gefror das Löschwasser an den Helmen und um die Fahrzeuge. Dank nahegelegener Vereine und Gastronomiebetriebe konnten die Floriansjünger allerdings versorgt werden und den Brand schnell kontrollieren.

Update: Dienstag, 9. Januar 2024, 8.20 Uhr