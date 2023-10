Weinheim. (web) Wer die Zweiburgenstadt über die Mannheimer Straße verlassen wollte, musste zuletzt Geduld aufbringen. Da die Alternativen – nämlich die Ausfahrt über die Westtangente oder die Viernheimer Straße – wegen der Baustelle am Autobahnzubringer ausfielen und auf der Mannheimer Straße stellenweise nur eine Fahrspur zur Verfügung stand, ging es auch am Donnerstagnachmittag nur im Schneckentempo an der Klinik-Zufahrt, den Siedlungen in der Weststadt, dem China-Restaurant und der Kreuzung mit der Pappelallee vorbei (siehe Foto).

Doch nun naht das Ende von Bauphase fünf. Das teilt das Regierungspräsidium in Karlsruhe mit, in dessen Auftrag die B 38 zwischen Autobahnkreuz und Automeile saniert wird. "Mit dem Abschluss der Bauphase fünf steht der Abbau der Verkehrsführung auf der B38 an. Der Abbau erfolgt im Lauf des Wochenendes, von Freitag bis Montag, 6. bis 9. Oktober."

Danach stünden in beiden Fahrtrichtungen der B38 wieder alle Fahrstreifen zur Verfügung. "Die Hauptarbeiten können damit zwei Wochen früher abgeschlossen werden als ursprünglich geplant."

Die Arbeiten in Phase sechs finden ebenfalls am Wochenende statt. In dieser Zeit wird auf der "Südfahrbahn" (Fahrtrichtung Fürth/Odenwald) direkt am Übergang A659/B38 ein Teilabschnitt saniert, das bis jetzt zum Einfädeln benötigt wurde. Dabei wird am Kreuz Weinheim die Rampe der A5 (von Heidelberg kommend) nach Weinheim gesperrt. Der Verkehr wird dann durchs Autobahnkreuz Weinheim auf die B 38 gen Weinheim geleitet.