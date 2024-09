Weinheim. (RNZ) Am Montag, 2. September, 23.54 Uhr, war es so weit: Annemarie Senker konnte ihren Sohn in die Arme schließen. 3240 Gramm ist der kleine Elias schwer. Begrüßt wurde er als 500. Baby in diesem Jahr von Beleghebamme Leonie Schönberg und Assistenzärztin Laura Luyken.

"Ich habe mich sehr wohlgefühlt", berichtet Annemarie Senker, die zum ersten Mal Mutter geworden ist: "Hebamme Leonie hat mir viele Tipps geben können, mich gut motiviert und mich mit Frau Luyken toll durch die Geburt geleitet." Rund 800 Kinder erblickten 2023 im Kreißsaal der Klinik das Licht der Welt, 2022 waren es rund 700, so eine Sprecherin. Dieses Jahr werden es wohl wieder um die 800.