Weinheim. (me) Bei den Butcher Babies brennt die Bühne. Seit 15 Jahren lassen es die vollbusigen Krawall-Barbies aus Kalifornien weltweit krachen. Angetrieben von Gitarrist Henry Flury, Schlagzeuger Chase Brickenden and Bassist Ricky Bonazza bieten die beiden Frontfrauen Heidi Shepherd und Carla Harvey ein mitreißendes, hypnotisches Spektakel.

Ihre Musik: extrem harte, schnelle Gitarrenriffs, eingängige Melodien, hämmernde Beats, ein wilder Mix aus Metal, Nu Rock und Triphop, kurz: wie Skunk Anansie auf Speed. Ihre Show: ein Strudel ungebändigter Energie im Strobo-Gewitter. 2018 rissen die Butcher Babies in Mannheim die Hütte ab. Jetzt kommt die Band aus Los Angeles erneut in die Region nach Weinheim.

Das Fachmagazin Metal Hammer stellte zwar einst wenig schmeichelhaft fest, dass bei den Butcher Babies "zwei paar Busen vergeblich musikalische Argumente ersetzen sollen". Tatsächlich haben Shepherd, Harvey & Co. aber auch musikalisch mehr zu bieten als nur Rabatz und Oberweiten, wie sie auch auf ihren vier Alben unter Beweis gestellt haben.

Live waren die Butcher Babies schon mit Größen wie Megadeth, Marilyn Manson und Five Finger Death Punch auf Tour. Auch auf Festivals wie dem Hellfest, dem Knotfest oder Hell and Heaven in Mexiko ließen sie es schon krachen. Eröffnet wird die Show in Weinheim von der deutschen Multiinstrumentalistin Böse Fuchs alias Valeria Ereth.

Info: Weinheim, Freitag, 9. August, 20 Uhr, Café Central. Karten für 30,70 Euro online auf www.cafecentral.de