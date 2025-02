Weinheim/Düsseldorf. (RNZ) Auf der Internationalen Bäckereiausstellung (iba) in Düsseldorf wird am 21. Mai der erste Brot-Sommelier-Weltmeister gekürt. Unter den Finalisten ist der Weinheimer Bäckermeister und Brot-Sommelier Michael Kress. Er setzte sich jetzt in einem Vorentscheid durch, zu dem 45 Brot-Sommeliers aus zwölf Ländern angetreten waren. 16 von ihnen sind weitergekommen, darunter

