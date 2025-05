Von Philipp Weber

Weinheim. Die Gerüchteküche brodelt: Seit CDU-Politiker Stefan Dallinger angekündigt hat, 2026 nicht mehr zur Wahl des Landrats anzutreten, kommt wieder und wieder Manuel Just ins Spiel. Der parteilose 46-Jährige ist seit 2019 OB in Weinheim, sitzt im eher "bürgerlich" geprägten Kreistag aber in der CDU-Fraktion. Vor allem aber ist er der einzige