Weinheim-Rippenweier. (RNZ) "Es ist ein Ärgernis und eine Riesensauerei", stellt Roland Kern, Sprecher der Stadt Weinheim, fest: Unbekannte Umweltverschmutzer haben vermutlich in der Nacht auf Dienstag in der Nähe des Rippenweierer Sportplatzes über 80 alte Autoreifen in den Wald gekippt.

Ortsvorsteherin Yvonn Nicolay wurde von Bürgern informiert und erstattete Anzeige bei der Polizei, die den Vorgang aufgenommen hat. Durch private Kontakte zu der Mannheimer Reifenservice-Firma Euromaster konnte sie erreichen, dass die Firma kostenlos anrückte und auch die Entsorgungskosten übernahm.

Bei den Aufräumarbeiten wurden die Mitarbeiter unterstützt: von der Ortsvorsteherin persönlich sowie von Dominik Heim vom städtischen Bauhof. Am Mittwochmittag war alles aufgeräumt. Der Vorfall ist nicht der einzige in dieser Art, 2023 wurden Altreifen in einem Waldstück bei Ritschweier abgeladen.

Ort des Geschehens

Wer Beobachtungen gemacht hat, kann sich als Zeuge bei der Polizei in Weinheim melden unter der Rufnummer 06201/10030.