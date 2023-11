3500 Gäste kamen zum Nightgroove

Von Christina Schäfer

Weinheim. Die gute Nachricht ist: Man kann am Samstagabend im Café am Markt nicht umfallen. Die schlechte Nachricht ist: Man kann am Samstagabend im Café am Markt nicht umfallen. Man muss Körperkontakt schon sehr mögen, um hier die Party des Wochenendes beim Nightgroove zu feiern. Mit "Indeed" steht eine Band auf der Bühne, die grandiose Stimmung in