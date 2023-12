Hirschberg. (wabra) Bei Eiseskälte wurde am Sonntag zum 39. Mal der Weihnachtsmarkt in Leutershausen eröffnet. Viele Menschen an den Wochenenden nach Ruhe und Entspannung vor der Hektik des Alltags. Hierzu bot sich pünktlich zum ersten Advent der Besuch des kleinen Marktes, der nur an diesem Tag stattfindet, an. Dabei stand nicht nur das vielfältige Warenangebot auf dem Plan, sondern auch das gemeinsame Gespräch mit Nachbarn und Freunden.

Rund dreißig Teilnehmer haben in diesem Jahr einen Stand angemeldet und begannen schon früh am Tag, ihre Buden zu bestücken. Vielerlei selbst gefertigte Waren wurden bereitgelegt und dann wurde weihnachtlich dekoriert. Der sichtbare Stress beim Aufbau verflog aber schnell, als die festliche Beleuchtung des großen Weihnachtsbaums in der Markthalle eingeschaltet wurde. Klangvoll eröffnete der evangelische Posaunenchor unter der Leitung von Christiane Binz den Markt mit vielerlei Weihnachtsliedern zum Mitsingen. Organisator Walter Brand übergab danach allen Ausstellern ein Friedenslicht, das als Symbol der Hoffnung für den Frieden in der Welt erleuchtete.

Für einen stimmungsvollen musikalischen Rahmen sorgte unter anderem die Kapelle „AM“ im passenden Weihnachtsdress. Foto: wabra

Nach und nach kamen immer mehr Besucher, um das Angebot in Augenschein zu nehmen. Vereine, gemeinnützige Organisationen und viele Hobbykünstler, boten unterschiedlichste Handarbeiten, kreative Geschenkartikel, aber auch allerlei Köstlichkeiten an. Unter anderem gab es mit viel Liebe zum Detail gefertigte Krippen und Krippenfiguren von Dieter Schuhmann aus Schriesheim. Stolz präsentierte er auch kleine Waldtiere aus Fichtenholz, die er als Geschenk für Kinder gefertigt hatte.

Ein Blickfang waren die aufwendig hergestellten Keramik- und Töpferarbeiten von Jana Kreis aus Großsachsen. Erika Bock aus "Hause" fertigte kleine Wichtelmänner aus Stoff und entzückende Gestecke. Auf manchem Adventskranz befanden sich tierische Waldbewohner in Miniaturform. Zur Stammmannschaft gehören seit über 25 Jahren Edith Schollenberger aus Hemsbach mit ihren Strickarbeiten, ebenso wie Imker Andreas Ruland, der Bienenhonig verkauft. Die Eine-Welt-Gruppe Hirschberg bot Fairtrade-Waren aus aller Welt an. Nicht fehlen durfte ein würziger Glühwein, der vom örtlichen DRK ausgeschenkt wurde. Die Feuerwehrjugend, der Fanclub Rote Teufel, das Restaurant Fantastisch und die Pfadfinder umsorgten die Besucher mit deftigen Leckerbissen wie Bratwürsten und Schupfnudeln mit Kraut. Wer es eher süß mochte, wurde beim Kuchenangebot der Landfrauen fündig, das schon am Nachmittag ausverkauft war.

Der Nikolaus, dargestellt von Valerian Hildenbeutel und Martin Angelberger, mit weißem Rauschebart und eingemummelt in seinem roten Mantel, schlenderte mit gut gefülltem Gabensack durch die Markthalle und verteilte Kleinigkeiten an die Kinder. Besonders um die Kaffeezeit hatten sich sehr viele Besucher an der Markthalle eingefunden, wo sie vor Einbruch der Dunkelheit von der Kapelle "AM" mit traditionellen Advents- und Weihnachtsliedern beschallt wurden.

Bürgermeister und Schirmherr Ralf Gänshirt, der "ohne Schirm, aber wegen meiner Erkältung mit wärmender Mütze" kam, freute sich in seinem Grußwort, dass der Weihnachtsmarkt zu einer "schönen Veranstaltung in der Gemeinde und für viele Besucher darüber hinaus" geworden ist. Besonders dankte Gänshirt Weihnachtsmarkt-Organisator Brand für seine fast vierzigjährige Arbeit. In dieser langen Zeit habe er sich für die Veranstaltung "stark engagiert", so Gänshirt.

Brand selbst teilte mit, dass er jetzt in die "Weihnachtsmarkt-Rente" gehe und verabschiedete sich nach vier Jahrzehnten ehrenamtlicher Tätigkeit. Nun sei "der Zeitpunkt gekommen, um die Organisation in jüngere Hände zu legen", was er mit "großer Zufriedenheit und Dankbarkeit" tue. Brand zog eine positive Bilanz der zurückliegenden Jahre. Durch die Erlöse habe man zahlreiche gemeinnützige Einrichtungen im Ort und auch darüber hinaus finanziell unterstützen können. Nachfolger Tobias Rell wird in den kommenden Jahren den Weihnachtsmarkt fortführen, so Brand.

Wer wollte, konnte am Weinstand der "IG Storchekerwe" den stimmungsvollen Abend nach dem Ende des Programms noch bei dem ein oder anderen Glas Schriesheimer Wein gemütlich ausklingen lassen.