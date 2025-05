Von Sebastian Lerche

Wiesloch. "Nach langen und intensiven Arbeiten ist die Trinkwasserversorgung in Wiesloch wieder vollständig hergestellt": Das teilten die Stadtwerke am Montagabend mit. Die Behebung der Störung, von der Wieslochs Norden ab Montagvormittag betroffen war, setzte am Hochbehälter Hessel nahe dem Psychiatrischen Zentrum (PZN) an, wie