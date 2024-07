Wiesloch/Walldorf. (tt) Durch die Vollsperrung am Dienstag auf der A6 hat die Polizei die Fahrzeuge an der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg abgeleitet. Doch auch in der Gegenrichtung nutzten viele Auto- und Lastwagenfahrer die L723 als Querverbindung, um den Stau, der auch von Norden kommend entstanden war, zu umfahren. Dadurch kam der Verkehr in der Region um das Walldorfer Kreuz stellenweise ebenfalls zum Erliegen.

Bereits am Samstag, als es mehrere kleinere Unfälle um das Kreuz gab, konnte man dies beobachten. Die RNZ hat beim Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) nachgefragt, was Pendler in solchen Fällen machen können und wann es überhaupt Sinn ergibt, bei einem Stau die Autobahn zu verlassen.

"Pendler kennen ja eigentlich die guten Ausweichrouten", erklärt Jürgen Herbrich, Touristikberater beim ADAC Nordbaden. Wenn diese aber auch verstopft seien, helfe nur, spontan zu reagieren und zum Beispiel mobil aus dem Homeoffice zu arbeiten oder antizyklisch zu fahren.

"Ein Vorteil ist zum Beispiel, wenn man nicht unbedingt am Montag und am Freitag Homeoffice macht", so Herbrich. Alternativ könne man auch auf das Fahrrad oder öffentliche Verkehrmittel umsteigen. Bei Vollsperrungen wie gestern helfe im Zweifel aber auch nur Geduld, wenn man von der Arbeit nach Hause fahre.

Gerade im Sommer rät der Experte aber dazu, immer eine Flasche Wasser dabei zu haben. "Das ist für alle wichtig, nicht nur für die, die in den Urlaub fahren", so Herbrich. Für alle, die auf der Autobahn in einen Stau geraten, sagt er: "Grundsätzlich macht es aber meist wenig Sinn, auf die Landstraße auszuweichen. Man sollte lieber auf der Autobahn ausharren."

Denn wenn man dem Navigationsgerät oder dem Navi im Smartphone folge, müsse man sich im Klaren darüber sein, dass man nicht nur selbst diese Empfehlung bekomme, sondern auch alle anderen. Die Erfahrung zeige, dass die Ausweichrouten schnell überlastet seien, man müsse sich durch Ortschaften mit Ampeln quälen oder zuckele hinter Erntemaschinen her. "Nach einem Unfall löst sich ein Stau auf der Autobahn meist schnell auf, der viele Verkehr auf den Nebenstrecken nicht", so Herbrich.